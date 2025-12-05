錢變得不重要？打臉馬斯克 黃仁勳揭AI真正紅利：萬物免費

財經中心／師瑞德報導

隨著AI浪潮席捲全球，大眾對「AI取代人類」的焦慮感日益升溫。對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受美國知名播客主Joe Rogan的獨家訪談中，給出了樂觀且具顛覆性的觀點。他認為，AI非但不會擴大貧富差距，反而將是史上最強大的「技術平權」工具，未來人類將不再受限於編程語言，因為「語言就是最好的程式碼」。

AI是史上最易用的應用程式

黃仁勳指出，過去人們若不懂C++或Python，就無法指揮電腦工作，這造成了巨大的技術鴻溝。但生成式AI（如ChatGPT）的出現改變了這一切。「如果妳不知道怎麼用，妳就問它『我該怎麼用你？』它會教你。」黃仁勳強調，AI能理解任何語言，這意味著技術門檻將大幅降低，未來每個人都能透過自然語言成為創造者，技術鴻溝將因此縮小而非擴大。

全民基本收入？黃仁勳看好「資源富足」

針對特斯拉執行長馬斯克曾提過的「全民基本收入」（UBI）概念，黃仁勳提出了另一種視角。他認為，AI帶來的生產力暴增將創造「資源的極度富足」。當AI能以極低的成本生成知識、解決問題甚至設計產品時，人類社會將變得前所未有的富有。「我們今天認爲有價值的東西（如資訊獲取），在未來可能變得像空氣一樣唾手可得且廉價。」

別擔心被取代，但要思考工作的「目的」

對於工作被取代的恐懼，黃仁勳重申了他的核心觀點：AI取代的是「任務」，而非「工作」。如果一個人的工作內容僅僅是重複性的切菜或數據錄入，那確實會被自動化；但如果工作包含更宏觀的「目的」（如廚師是為了創造美味體驗，律師是為了解決法律困境），AI將成爲最強大的助手。他預言，未來會誕生全新的職業，例如「機器人維修師」或「機器人服裝設計師」，人類將在AI的協助下，從事更具創造性與同理心的工作。

