錢財留不住還賠上健康？命理師點名明年運勢苦主生肖

（生活中心／綜合報導）隨著時序即將跨入2026年（丙午馬年），不少民眾已開始關注新年度的運勢走向。面對流年變局，紫微斗數專家姚本軍提出警示，所謂的「太歲正沖」不應被簡化為傳統的吉凶二分法，其本質更像是一場針對個人生活節奏與資源配置的「壓力測試」。若仍沿用過往的慣性來處理金錢與風險，特定的生肖族群恐將在新的一年面臨嚴峻的財務考驗。

示意圖／擷取自免費圖庫freepik

首當其衝的生肖鼠，明年將面臨「身心狀態連動財運」的局勢。專家分析，受太歲正沖影響，屬鼠者容易因外在環境牽動情緒，導致判斷力失準。這一年最忌諱臨時起意或情緒性的消費決策，極可能因一時衝動付出長期代價。此外，這也是身體發出的警訊，暗示過去承擔的責任結構已過重，財務策略應以「降低錯誤率」取代盲目擴張，避免身心與荷包雙輸。

生肖龍在馬年則呈現「現金流速劇烈」的特殊現象。太歲星的影響猶如放大鏡，讓資金進出變得異常明顯。雖然有機會接觸更大規模的資金，但這同時考驗著當事人的駕馭能力。姚本軍指出，若資金配置與投資結構不夠穩健，極易陷入「賺得快、賠得也快」的過路財神循環，因此「穩」字訣將是生肖龍全年的最高指導原則。

至於生肖猴，其財運將與職涯變動緊密綑綁。這意味著工作職務、權責內容的調整將直接衝擊收入來源，形成「工作變、錢就變」的不穩定狀態。專家建議，屬猴者切勿因職場氛圍的不安而做出過激反應，例如貿然跳槽或進行高風險投資，以免因錯誤的金錢選擇而自亂陣腳。

最後，生肖狗面臨的則是「隱性消耗」的危機。不同於其他生肖的大起大落，屬狗者的財運流失往往源於內在的焦慮與空虛。為了尋求紓壓或填補心理缺口，容易產生非必要的支出。姚本軍提醒，這一年需特別覺察情緒與消費的連結，避免試圖用金錢換取安全感，否則當回頭檢視時，恐將發現沈重的經濟負擔早已悄然成形。

