錢越來越難存？ 專家曝10項隱形開銷吃掉你的存款
你是否覺得錢越來越難存了？外媒《GOBankingRates》指出，有10項小額開銷正在悄悄蠶食你的積蓄，包括訂閱費、汽車保險、信用卡利率，甚至關稅也對財務造成重大影響。
10項蠶食積蓄的小額開銷
1.關稅
美國人正感受到關稅對非本地生產商品價格的影響，例如咖啡。國家納稅人聯盟自由貿易倡議主任布萊恩·萊利（Bryan Riley）也指出：「對於大型商品如家具的新關稅，最終會反映在更高的價格上，而家電、玩具及一般消費品的價格已經在上升。」
理財規劃師克里斯多福·斯特魯普（Christopher Stroup）表示，2026年消費者仍可預期連鎖影響。他建議：「將價格上漲納入預算，並使用現金流預測，保護利潤和個人儲蓄，應對不可預測的進口成本。」
2.信用卡年利率
許多人持有利率超過20%的信用卡餘額，使最低還款金額難以真正降低債務。斯特魯普建議，考慮將餘額轉移至低利率或0%優惠利率的信用卡，以快速減輕財務壓力，前提是必須在優惠期結束前還清餘額。他補充：「對於多張卡片同時管理的人，整合至低利率信用額度或進行結構化再融資，可以保留靈活性，並改善長期信用使用率。」
3. 訂閱服務
現代生活中幾乎所有事務都可以自動化，但訂閱越多，費用累積越快，且很容易忘記取消。斯特魯普建議，先列出所有訂閱並標註續訂日期，「取消重複的服務，並依實際使用情況每季度輪換平台。」
4. 汽車保險
Clearsurance的保險與財務專家梅蘭妮·馬森（Melanie Musson）指出，「汽車維修費用比幾年前高，當汽車受損時，也推高了保險費。」若想降低費率，她建議比較不同保險公司的報價，可能找到更適合方案，「提高自負額也能降低保費，因為你承擔更多風險。」
5.生活「雜費」
斯特魯普指出，銀行和服務提供商為抵消成本上升，雜費激增，「僅遲繳費與透支費，就讓美國人支出數十億美元。」解決方法包括設置帳戶提醒、自動支付帳單，並保留一個月生活費作緩衝。
6.食物
馬森表示：「雜貨與餐廳價格過去一年上漲10%至15%，視購買地點而定。」斯特魯普補充，餐點計畫與批量採購回歸有其原因，建議規劃每週菜單、減少衝動購買與浪費、選擇平價品牌、使用現金回饋APP，以及追蹤單位成本，把握通膨驅動的價格上漲。
7. 居家能源成本
電力與天然氣價格因地區不同而異，有些地區上漲幅度高達20%。馬森建議，「窗戶若非常漏風，封住縫隙可節省最多10%的暖氣費。」斯特魯普補充，「每季度更換暖通空調濾網，並將智慧恆溫器設定在工作時間自動調節，每月可再省15至30美元。」
8. 電話與網路費用
今年平均家庭每月在連網費用支出約250至300美元。斯特魯普建議：「若想節省20至50美元，可與供應商協商、降低未使用的數據方案，或將網路與行動計畫打包。」此外，也可在續約時檢視促銷價格，或考慮轉換至5G涵蓋良好的小型電信業者。
9. 健康保險保費
馬森指出：「即便加薪，許多人實際領到的薪水仍減少。」斯特魯普建議，年初盡早將健康儲蓄帳戶最大化，以獲得免稅增長，並累積醫療支出現金儲備。在開放投保期間，應比較總年度成本而不僅僅看保費。
10. 小花費漏洞
斯特魯普建議關閉一鍵結帳，將網路購物延遲24小時，「通常可降低每月衝動消費15%」。其他方法包括：將跑腿集中安排，減少停車與配送費用；使用分類微支出的預算APP。這麼做，一年下來，可回收600至1500美元儲蓄。他也建議建立財務計畫，將被動預算管理轉為策略性財富規劃。
