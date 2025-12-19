錢跟名又如何？外遇建設公司老闆「妻4犯淫亂」求主赦免…最終她仍沉淪

記者陳弘逸／雲林報導

雲林人妻出軌建設公司老闆，跟丈夫坦承外遇有「行淫亂之事」。（示意圖，Pixabay）

雲林一對夫妻，育有2子女，婚後17年感情出現裂痕，丈夫發現妻子早出晚歸，還被抓包出軌，女方更坦承跟建設公司老闆外遇，懺悔離婚土地馬上過名下，錢更是不用說了，一度回頭，認為因為有錢有名利又如何，但最終仍沉淪；還自白跟小王有「行淫亂之事」至少發生4次性行為，因此男方憤而提告，獲賠60萬元。

判決指出，男子小綠（化名）2006年7月29日跟女子小萱（化名）結婚，婚後育有2名子女，婚後17年，竟開始晚歸、神色異常，事後又發現跟小王大壯（化名）的情書、合照。

廣告 廣告

小綠甚至發現，妻子的懺悔信中提及，不止眼目犯了淫亂，肉體也犯了淫亂，求主、求阿公、阿姨赦免她…對方是建設公司老闆，非常的有錢，只要離婚，土地馬上過名下，錢更是不用說了…原本回頭了，認為有錢有名利又如何…但最後依舊沉淪。

小綠質問小萱，妻子坦承外遇，並毫無悔意或回歸家庭意願，還自白跟小王大壯有「行淫亂之事」至少發生4次性行為；2023年還因女方失蹤，報警尋人，發現她拋家棄子在沒離婚的情況下跟小王同居。

最終，小綠無奈於2024年跟女方調解離婚，並提告前妻小萱、小王大壯連帶求償100萬元。

小萱主張，夫妻感情長年不睦，丈夫長期言語霸凌、精神虐待，導致罹患重度憂鬱，有輕生傾向，婚後大部分都是親力親為帶小孩，靠兼職工作，反觀男方鮮少關心小孩，還被迫發生性行為，否認外遇，並請求駁回。

大壯主張，只是小萱的友人，在旁像父親般鼓勵她，小綠相關證據都是在女方被逼迫下所寫，並無法判斷，反控取得的相關證據觸犯妨害秘密罪，請求駁回告訴。

綜合相關證據，法官認為小萱的行為，違反夫妻間忠誠義務，大壯侵害配偶權；審酌小綠大學畢業，從事物流業；小萱高職肄業，曾教授鋼琴為副業；大壯為建設公司老闆。

地院考量，雙方之身分、地位、資力與加害程度；審理後，判小萱、大壯應連帶賠償小綠60萬元精神慰撫金，可上訴。

更多三立新聞網報導

舊愛復燃！人妻員工旅遊大膽出軌「被女兒撞見」回家跟爸說這句話毀婚姻

國道事故慘況曝！4車碰撞…客運「玻璃半邊破裂」40乘客驚魂、6人送醫

又見毒駕害命？女騎士撞死徒步翁！她自爆「吸毒壓驚」真相未明…人跑了

醋罈打翻？約女學員遭拒…眼紅她跟別人走在一起！健身教練當街失控打人

