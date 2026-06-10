錢進台股「四貸同堂」恐系統性風險？楊金龍：還很遠

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）台股投資熱潮，近期市場探討「四貸同堂」現象，立委質疑恐有系統性風險疑慮。對此中央銀行總裁楊金龍今天表示，金流流向股市的速度，確實比以往來得快，金管會也持續密切關注中，但他個人認為當前「離系統性風險還很遠」。

台股投資熱潮，近期投資人討論「四貸同堂」話題，探討如何透過房貸、車貸、信貸、股票融資同步進場。民進黨立委郭國文今天於立法院財委會表示，政府是否會考慮針對「四貸同堂」前進股市狀況，設置整合性監測機制，避免系統性風險發生。

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楊金龍出席立法院財委會被問及上述議題，他表示，金管會持續密切關注中，不過就他現階段觀察，「離系統性風險還很遠」。

國民黨立委賴士葆詢問，近期外資大舉賣超台股，台股是否已成為外資提款機。

楊金龍表示，由於台股股利豐厚，「外資對於台股非常感興趣」，目前大盤指數來到高檔，外資進出金額也隨之放大，是很自然現象；儘管6月以來，外資匯出至少50億美元，但對外資而言「50億美元並不高」。

他進一步表示，台股近期修正，「我認為是健康的」，股市不能只有上漲、沒有下跌。（編輯：潘羿菁）1150610