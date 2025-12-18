錢都也上榜！北市抽驗蔬果6件不合格 白蘿蔔農藥超標2.6倍

（生活中心／綜合報導）台北市衛生局公布114年10月生鮮蔬果抽驗結果，共計抽驗52件產品，檢驗結果有6件不符規定，不合格率為11.5%。違規品項包括「青江菜」、「蚵白菜」、「西芹」、「地瓜葉」、「白蘿蔔」及「花椰菜」各1件，其中知名連鎖業者錢都涮涮鍋提供的白蘿蔔與青江菜均在不合格名單內。

圖／錢都日式涮涮鍋市民大道店被抽查出青江菜農藥殘留容許量不符標準。（台北市衛生局 提供）

根據檢驗結果顯示，錢都涮涮鍋的白蘿蔔驗出殘留殺蟲劑賽速安（Thiamethoxam）達0.65ppm，而標準值應在0.25ppm以下，超標2.6倍。目前衛生局已命抽驗地點將違規產品立即下架不得販售，並針對來源屬外縣市者移請所轄衛生局處辦，屬台北市者則經調查確認違規屬實後，將依違反《食品安全衛生管理法》規定處辦。

圖／白蘿蔔也被驗出農藥殘留超過安全容許量。（台北市衛生局 提供）

衛生局指出，殘留農藥超過安全容許量，已違反《食安法》第15條第1項第5款規定，依同法第44條可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若業者無法交代產品來源，則依同法第47條處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。另外，台北農產運銷股份有限公司已接獲通知，將對違規農友停止供應10天，並於後續錄案加強抽驗，若多次違規最重將廢止其供應資格。

圖／台北市衛生局114年10月生鮮蔬果抽驗結果不符規定名。（台北市衛生局 提供）

台北市衛生局提醒，販售業者應要求賣方提供交易憑證並保留，或對產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續追查來源並落實管理。民眾若有食品安全衛生問題或消費疑義，可撥打台北市民當家熱線1999轉7089諮詢，相關稽查結果亦可至衛生局官方網站查詢。

