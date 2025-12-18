錢都、松江市場蔬果出包 北市6件農藥殘留超標全數下架

台北市政府衛生局今年10 月抽驗蔬果共52件，檢驗結果6件不符規定，不和格率11.5％，圖為錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜，含有殺蟲劑「芬普尼」、「芬普尼代謝物」、「百利普芬」超標。（北市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

台北市衛生局18日公布生鮮蔬果抽驗結果，經抽驗的52件蔬果產品中，有6件產品不合格率11.5％，包含錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜與白蘿蔔、內湖東和蔬果行蚵白菜、松江市場B-3攤西芹和花椰菜、松江市場34號攤地瓜葉，皆被檢出農藥殘留超標，均已命下架不得販售。

衛生局表示，該局10月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共抽驗52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，不合格率11.5％。

台北市政府衛生局今年10 月抽驗蔬果共52件，檢驗結果6件不符規定，不和格率11.5％。圖為松江市場B-3攤的西芹，含殺菌劑「待克利」超標。（北市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

衛生局指出，不合格商品包含錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜有含有殺蟲劑「芬普尼」、「芬普尼代謝物」、「百利普芬」超標，白蘿蔔殺蟲劑「賽速安」超標；東和蔬果行的蚵白菜殺蟲劑「芬普尼」、「芬普尼代謝物」、「普克利」超標；松江市場34號攤的地瓜葉殺蟲劑「因得克」超標；松江市場B-3攤的西芹殺菌劑「待克利」超標、花椰菜殺蟲劑「因滅汀」超標。

衛生局說明，違規產品除下架外，松江市場B-3攤西芹1案現進入行政調查，松江市場34號攤地瓜葉案件移請北市產發局依法開罰，違規產品來源若來自外縣市，也已移請雲林縣、新北市及高雄市衛生局辦理。

衛生局強調，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局已通知台北農產運銷公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

