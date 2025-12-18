錢都「青江菜白蘿蔔」農藥超標！委屈喊：未清洗就抽驗

錢都涮涮鍋市民大道分店，被衛生局檢驗出有兩樣蔬菜農藥超標。（圖／東森新聞）





天氣變冷，不少人都會去吃火鍋，其中知名連鎖錢都涮涮鍋，每到用餐時間更是湧現人潮。不過現在市民大道分店，卻被衛生局檢驗出有兩樣蔬菜農藥超標。對此業者抱屈，說衛生局檢驗的是北農供應商進貨，還沒經過沖洗的蔬菜。強調在清洗後送驗都是沒有問題。面對質疑衛生局說，這樣的抽驗是標準流程。

外頭天氣冷颼颼，很多人的暖身撇步就是選擇吃鍋，來囉來囉菜盤上桌，火給它開到最大，不用幾分鐘就能享受暖胃小火鍋。

想到要吃鍋，不少人就會想到這一家日式涮涮鍋，不過最近北市衛生局他們公布（食品）抽驗結果，卻發現當中有兩樣青菜農藥超標。

從北市衛生局，生鮮蔬果抽驗報告來看，錢都涮涮鍋市民大道分店，分別有青江菜及白蘿蔔驗出農藥殘留且超標。對此衛生局表示，已經要求業者下架，但是追蹤調查，業者雙北部分分店都是向北農該供應商叫貨，且抽驗時間是在10月初，就怕顧客早已吃下肚，民眾聽了很擔心，但業者卻說可以好好放心，曝光內部SOP，強調任何進貨的蔬菜在端上桌以前不只會經過人工反覆清洗，後續包括削皮分裝整個過程也都會戴上手套，避免與食材接觸，再三強調把關食安擺第一，但既然如此怎麼還會出現農藥超標問題，錢都涮涮鍋則指出衛生局抽驗的不是清洗過的而是剛進貨的。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁：「如果說我今天在市場抽驗，抽驗這個蔬果的話，一定都是沒有清洗過的，那今天相同的到餐廳，去做採樣的時候也一定是他進貨的那個樣態去做抽樣。」

面對質疑，衛生局解釋檢驗未清洗，是因為農藥分成脂溶性及水溶性，以水溶性來說的確可以透過水去除，但要是脂溶性就可能殘留，第一時間錢都涮涮鍋除了自主下架兩項蔬果，也說在清洗後送驗結果，都是無農藥，至於源頭問題就得由衛生局追查，業者強調會加強清洗作業，要讓民眾在冷冷的天吃過暖胃之際，食安也不打折扣。

