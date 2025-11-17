錢錢飛走了！北市大安區街頭驚見「野生鈔票」 巡邏警檢1.5萬失主匆忙上前致意
台北市大安區日前出現驚人一幕，一疊千元大鈔隨風在馬路上飛散，彷彿「現金雨」，大安分局羅斯福路派出所警員留博政、陳珮玟於11月2日下午巡邏行經辛亥路三段國青宿舍前時，發現路面布滿千元鈔票，立即下車協助清理並清點，共拾獲新台幣15,000元，隨即帶回派出所辦理拾得物手續。
就在警方準備返所途中，一名61年次謝姓男子神情慌張、騎車在路邊四處張望。員警上前關心後，他立刻激動表示：「我的1萬5千元薪水飛了！」
謝男向警方說明，他在台北市立殯儀館工作，當天下午準備騎車去上班，因包包拉鍊未拉緊，放在內袋的現金薪水竟一路從車上被吹散，他發現不對勁後急忙折返，但一路上只看到空蕩馬路，越找越心慌。
直到遇見員警，他才得知辛苦薪水早已被警方「完整撿回」。他又驚又喜，當場不停鞠躬道謝，直呼：「真是太幸運、太感謝警察了！」
大安分局表示，外出攜帶現金務必妥善保管，隨時確認包包拉鍊及口袋確實關妥，以免造成遺失。此次員警主動巡察、積極協助，不僅讓民眾失而復得，也展現警方守護財產安全的決心，再次溫暖市民的心。
