錢鏡你家／台積電不是2000就到頂 陳威良曝：2～3年內上看3000

2026開年，台股最熱的關鍵詞就是台積電。不僅驅動主動式基金重倉布局，連高股息ETF都將其納入持股。股市名師陳威良強調，隨先進製程紅利兌現，台積電已是未來5年資產配置的「標配」。在 EPS（每股純益） 逐年創高的基本面支撐下，股價2000元不會是天花板。

2026年一開年，台積電股價即如同子彈列車般加速，直衝1700元。股市名師陳威良直言，未來5年的投資配置不能沒有台積電。隨著先進製程持續推進、獲利年年創高，外資目標價一再上修，「股價2000元絕對不會是天花板，未來2至3年內，台積電有機會上看3000元。」

陳威良指出，台積電長線邏輯始終圍繞在獲利成長。外資圈近期接連上調目標價，其中Aletheia Capital將目標價調高至2400 元，高盛也給出2330元的評價。若以外資預估，台積電2027年每股純益約91元，以28倍本益比計算，股價將站穩2000元以上。

市場關注台積電的後續動能。陳威良認為，若2028年每股純益進一步成長至120元，2到3年內台積電股價挑戰3000元並非空談。

不過，股價上漲不代表會一路直線向上。陳威良提醒，台積電股本高達2500億元，「不能期待大象天天奔跑」。觀察歷史經驗，當股價與年線的正乖離率超過40%，往往會迎來一波修正，2021年與2024年都曾出現類似狀況。

目前台積電年線約在1200元，現在股價約1700元，乖離率已接近40%，短線震盪風險升高。陳威良強調，真正的買點，永遠來自「危機入市」。

而當市場焦點放在台積電與ETF時，陳威良提醒，不要忽略近年表現亮眼的共同基金，例如安聯台灣科技基金去年漲幅高達67%，遙遙領先大盤的25%。

他指出，台股屬於散戶占比高的無效率市場，法人在選股與擇時上更具優勢，也解釋了為何近期推出主動式ETF商品的多是長期操盤績效突出的投信。陳威良提醒，主動式ETF雖然是新商品，但「經理人與投研團隊並不新」，關鍵在於背後投信長期的操盤實力。投資人可先回頭檢視該投信旗下，台股基金過去的績效表現，是否具備長期穩定打敗大盤的紀錄。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/StPA2nC0Y8M

