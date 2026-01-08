錢鏡你家／台積電創高、成交量破兆 杜金龍親授「賣多買少」降持股術

台股創下歷史新高，杜金龍認為高檔行情不代表應閉著眼睛抱，會「賺」也要懂得「退」，才能在震盪中保命。

2026年開春，台股彷彿坐上噴射機，元月行情強強滾，護國神山台積電更飆上1,705元新天價，帶領大盤衝破3萬點。但股民爽領紅包的同時，也猶豫要抱股過年還是逢高調節？台股資深老先覺杜金龍在《錢鏡你家》節目中直言，雖然長線看好，但短線已進入「偏熱區」，應適度降低持股，並教戰高檔減碼的「保命心法」。

「我最近陸續逢高賣股，台積電、聯發科、台達電都賣一點，目前9成的持股比例，農曆春節前，我打算降至6～7成，第4季再把持股補回來。」杜金龍說，大盤現在很熱，1/7集中市場創下8,530億的成交量，櫃買市場1,560億元，上市櫃加總達1兆90億元天量，他提醒，高檔行情不代表閉著眼睛抱，會「賺」也要懂得「退」。

杜金龍統計，每年1月份都有6成上漲機率，投資人可賺一波元月行情，他也預測馬年行情，波段高點落在第1季，「接下來第2季到第3季走入盤整，馬在草原上休息，到第4季又會跑起來。」

而目前成交量已破兆元，是否如同杜金龍曾經在節目上警告，達到兆元要「緊走」？他提出3大減碼訊號，台股價量齊奔歷史新高，但減碼訊號仍未完全亮燈，因此降低持股、保守操作即可。

1、成交量占M1B比重

觀察成交量占M1B（手邊可隨時動用的資金）比重，可嗅出市場過熱跡象。杜金龍回顧歷史，民國111年指數在18,619點時，占比僅1.78％，民國114年接近3萬點時，占比約3.25％，而今年開春的成交量逼近1兆元，甚至在1/7突破兆元，占比衝上3.3％～3.4％，「這在統計上屬於『頭部量』的極端偏熱區，不是說立刻空手，而是別再無腦追價。」杜金龍提醒。

2、月KD值94以上要大漲不易

根據民國51年以來的統計，若月KD值達到94以上，能再大漲的機率僅剩1.42％，杜金龍觀察，近期MACD柱狀圖已來到592，接近前高600多的歷史高位，「包括月KD值、MACD柱狀圖、再加上成交量達兆元，這些指標都在高檔區，要降低持股。」

3、留意權值股是否做頭

「天量伴隨著天價，台積電攻上歷史高價後，包括鴻海、台達電等3大權值股，回檔未達20％，表示仍有上攻動能，可以先賣一點，獲利入袋。」杜金龍說。

對於想上車台積電，又怕回跌受傷的投資人，杜金龍建議，回檔幅度約5％到7％時再接，持股可續抱，但要「賣多買少」，例如賣出15％持股，回檔時接手5％，以分批操作策略，才能在震盪中較安穩。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/YkSHeZYZGcg

月KD值逾94大漲不易

資料來源：杜金龍

