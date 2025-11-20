錢鏡你家／台股震盪2000點！ 教授曝殘酷真相：錯過10天報酬直接砍半

北科大資訊與財金管理系教授吳牧恩提到，投資人要賺到最大漲幅關鍵，是持續留在市場。

近1個月來台股走勢宛如雲霄飛車，上下震盪近2000點，不僅考驗投資人的心理素質，更凸顯「如何留在市場」的重要性。台北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩指出，投資要成功，不在於預測行情，而是讓「時間」與「空間」站在你這邊。他以自身從破產走回市場的經驗提醒：唯有用定期定額累積時間優勢、用分散配置創造投資獲利空間，才能不被劇烈波動洗出場。

最近台股漲跌非常劇烈，上下震盪近2000點，要如何綁好安全帶、留在市場上，是投資人的最重要修煉。吳牧恩表示，只要懂得讓「時間及空間」站在自己這邊，想輸都很難。

台股在11月初創下28554.61點歷史新高，之後大幅回檔，最低來到26580.12點，一度逼近季線，回檔1974點、6.9%；但隨著AI龍頭股輝達公布財報亮眼，11/20台股又大漲超過800點、重新站回27400點以上，讓股民心情大洗三溫暖。

曾因槓桿交易遇到歐債危機破產，之後重新站起、打贏投資這場仗的吳牧恩，面對如此震盪的行情特別有感。他體悟，投資最重要的不是預測市場、而是做好資金管理，「以定期定額、分散市場的布局方式，是讓自己能一直在市場站穩的關鍵。」

吳牧恩表示，所謂時間站在投資人這邊，指的是用定期定額的方式穩健投資。他並以實際數據佐證，不論是高風險金融商品比特幣、或是股民最愛的元大台灣50（0050）、VOO（Vanguard S&P 500 ETF，標普500指數）等，過去10年的總報酬都是以倍數計。

但仔細看股價走勢圖會發現，10年間大幅上漲的天數集中在10至20天之中。以0050為例，過去10年若錯過這10天大漲，報酬率會從2.54倍降低為0.99倍。吳牧恩指出，如果不依靠定期定額、有紀律性的投資，要如何賺到這10天、20天的漲幅？

看到指數走高、帳上獲利大增，難免讓人擔心獲利回吐、只是紙上富貴一場，該如何克服心魔？吳牧恩表示，即使是定期定額，也能在帳上有獲利時小幅出場10%、20%部位，同時將獲利再投入市場，提高每月定期定額數字；例如從10,000元增加至11,000元，如此就能繼續參與市場的上漲；萬一下跌，也能買到更多單位數。

至於空間則指的是分散不同國家及商品。吳牧恩表示，學術上提到馬可維茲理論，指的是投資上要找資產獨立的商品，也就是關聯性較低。以股市為例，美股的漲跌會影響台股，但股市的漲跌不會影響比特幣、黃金等其他非股票性質的商品，因此資產配置需要多元、分散，以抵抗未知風險。

