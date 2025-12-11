錢鏡你家／打斷腿都不賣台積電！ 杜金龍：3訊號沒出現前台股別急著跑

杜金龍認為，2026年企業獲利仍有雙位數成長，馬年表現可期待。

2025進入倒數階段，目前來看，今年台股上漲超過5000點，漲幅逾23%，是個表現亮麗的多頭年。只是過去大盤有多頭不過3年的魔咒，究竟接下來市場會如何變動？台股大師杜金龍在《錢鏡你家》節目中指出，2026年4月才會是轉折點，除非出現3訊號，否則抱穩持股、安心過年。

「打開台灣證券史，過去64年中，大盤連續上漲最高紀錄是8年，連漲3年的也有4次；另外，元月是當年度低點的有24年、2月見低點的則有4年，顯示從元旦到春節再到元宵，台股常有逾千點的行情可期，現在還不是緊張賣股的時候。」台股大師杜金龍攤開統計資料，指出過去最好的馬年，台股曾上漲12%，2026在企業獲利帶動下，有機會複製最強馬年走勢。

杜金龍解釋，目前台股仍在初升段後半段，以費波南希係數計算台股轉折，從2025年4月關稅股災起算13個月，到2026年4月可能出現價格回調。「今年收官不一定要看到29000點或3萬點，近高點就可視為多頭完美交卷。現在這波由本土資金撐盤，待外資聖誕假期結束後回補，將可再推升指數新高。而從現在到元宵節前，台股應還有1800點行情可期。」

但是進入明年第二季，投資人布局重點就在持盈保泰，研判指數將呈現箱型整理，以盤代跌。但不論何時，如果出現3訊號，則要小心大盤反轉。

警訊1：爆天量。「集中市場成交量若接近8000億，且店頭市場見到2000億成交量時，台股總成交金額就破兆；我常開玩笑說，台股破兆就要『緊走』（台語快跑），代表市場水庫已達滿水位，很快就要洩洪。」目前台股成交量約在5000億至6000億之譜，是安全水位。

警訊2：月KD接近94。「這是我常用的高檔警報器，一旦月KD接近94，代表進入超買區，行情隨時有反轉可能，要特別小心。目前月KD約在89，估計台股若再漲4到5個月，月KD將接近94、指數會在月KD下彎後才正式見高，不會一到94就立刻翻空。」杜金龍解釋。

警訊3：3大權值股領先做頭。「台股11月回檔超過7%，但個股回檔差異極大，其中又以台積電、鴻海、台達電3大權值股，最具指標意義。」統計11月主要權值股表現，台積電回檔約9%，鴻海回檔14%，台達電回檔約10%。杜金龍表示，若未來大盤創新高，但這3大權值股不再創高、領先做頭，就要當心指數可能隨時反轉修正。

他強調，2026年在企業獲利支撐，關稅疑慮淡化、聯準會貨幣政策偏寬鬆，且選舉年加持下，台股應不至於走空，甚至有望突破過往馬年偏弱的表現。「至於台積電，未來獲利節節攀升，現在只要跌50元到70元，我就分批進場買，以2027年獲利有機會突破百元來看，股價上看2000元可期，目前台積電持股，我可是打斷腿都不會賣。」

