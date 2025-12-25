錢鏡你家／沒AI變BI！陳喬泓滿手AI賺4成 看2026台股3萬點、點名2檔壓艙股

陳喬泓看好2026年台股仍將由AI領軍，多頭可期。

2025年投資組合沒有AI，真的會很BI。投資達人陳喬泓看好2026年台股仍為多頭走勢，只是隨著指數創高，他採取「蹺蹺板」配置策略，設下條件需符合營收與獲利維持雙位數成長、現金殖利率達4%以上、長期營運不易受景氣循環影響等條件，最後精挑出2檔防禦股。

「今年投資部位沒有AI，就真的變BI！」投資達人陳喬泓直白地說。2025年台股歷經4月關稅股災後急彈，AI題材再度成為撐盤主力，他也順勢將投資組合全面調整，AI持股比重一度拉高至6成，2025年整體報酬率接近4成，讓他相當滿意。

自4月低點反彈以來，他緊抱的核心持股包括台積電、川湖、貿聯-KY、竹陞科技，2025年以來持股漲幅，除台積電外其餘皆翻倍，股價紛紛來到波段高點，獲利成績相當亮麗。

談到2026年台股行情，陳喬泓直言，站穩3萬點「毫無懸念」，而關鍵仍在台積電。他分析，台積電2026年預估每股盈餘約75元，若以本益比25倍計算，合理股價約落在1875元；以近期股價約1495元計算，仍有380元的上漲空間。而台積電股價每上漲1元，約可貢獻大盤8點，換算下來，台股仍有約3000點向上空間，「況且只要台積電表態，鴻海、台達電等AI概念股也會一起動起來。」

為了提高資金使用效率，陳喬泓會在接近目標價前先減碼，「就像水庫需要洩洪，因為漲多可能拉回，所以我會先落袋為安。」他指出，當股價接近目標價的9折或95折時，就是他調節的時候，他會把AI持股比重降至4到5成，把資金轉向基期較低的傳產防禦類股，採取「蹺蹺板」配置策略。

不過，並不是所有防禦股都能接棒，「存股標的一定要有營收和獲利成長，才能真正達到『攻守兼備』。」選擇防禦股，陳喬泓設下3道篩選條件，第一，營收與獲利必須維持雙位數成長，最好在18%至20%之間，「不一定要像AI一樣出現爆發式成長，但絕對不能衰退。」他舉例，過去持有的瓶蓋股宏全，就因中國與東南亞景氣轉弱、營收下滑，因此他果斷獲利了結出場。

第二，現金殖利率需達4%以上。「AI股殖利率低，防禦股要能補貼現金股利，讓整體組合更平衡。」第三，長期營運不易受景氣循環影響，像航運、營建這類高度景氣循環產業，就不在他的選股範圍。

在這樣條件下，陳喬泓點名看好柏文與青新-創。他說，這兩家公司不受單一景氣循環干擾，且在營收、獲利與現金流上都有不錯表現。

以柏文為例，旗下「健身工廠」受惠疫後運動風潮持續發酵，市占率逾30%，看好台灣健身人口滲透率僅約4.8%，還有極高成長空間，「台灣人平均餘命超過80歲，但不健康餘命約8年，要是有重訓習慣，那8年也許不用躺在床上。」

想知道他看好另一檔壓箱個股青新-創的原因，及更多完整投資思維，都在《錢鏡你家》節目中呈現。https://youtu.be/mThjyr9iVKA

