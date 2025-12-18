錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%

政大前校長周行一不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。

當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。

「多年前有位學生說某支股票好，鼓勵我買進，股價漲到120元可獲利了結，當時我在股價50元買了，但我每天要忙教書、無暇盯盤，有天查看我的股票竟然跌到30元。」周行一說，這件事讓他體悟到，自己學財管不是不專業，而是沒有足夠的資訊和充裕的時間研究股票，因此往後他的投資策略都是，透過指數投資，買進整個市場、分散風險。

而長時間觀察市場的他也發現，投資人最容易賠錢的陷阱有三。

陷阱一、愛時髦股，見利忘「險」

AI潮流席捲，股民都出現FOMO（錯失恐慌症），焦慮沒有進場就錯失賺錢機會，然而周行一提醒，風水輪流轉，誰能保證AI永遠都好？「歷史上常出現這類『時髦』股票，例如美國早期鋼鐵股、1970年代的電腦股、2000年代的網路股至今日的AI股，炒得火熱卻不知何時退燒。」

周行一觀察，台股市場平均年報酬率是12％，但根據統計，台灣散戶的報酬率卻是-3.8％，「因為人都是見利忘險，瘋狂追明牌、短進短出，只看報酬卻忘記風險。」

AI明年漲多少？沒有人知道，所以投資人就是在賭50％的機率，周行一強調，「能等」勝過「能選」，唯有買進整個市場、分散風險才能安心等，「He who can wait always wins. 能等的人永遠會贏。

政大前校長周行一在《錢鏡你家》節目中強調，投資鐵律是分散、分散、分散，並教戰「八喜投資法」。

陷阱二、瘋狂追高，一味重押

市場上大家總是熱烈討論哪一檔AI股最強，於是瘋狂追高，甚至資金全部All in、重押，周行一大喊母湯！「集中風險」就是投資最大的陷阱，「房地產鐵律，大家都知道：地段、地段、地段，而投資鐵律絕對是：分散、分散、分散，所以不選股、不擇時，要跟著市場走。」

周行一分享自己抱緊追蹤大盤的指數型基金，並平均分散在台灣、美國兩個市場，標的分別是0050（元大台灣50）、SPY（SPDR標普500指數ETF），前者成分股為台灣50家頂尖公司，後者則是美國500家龍頭企業，兩者皆有汰弱留強機制，市值縮水、經營不善的企業會被踢出指數。只要長期投資，加上配息滾入的複利投資效果，就能輕鬆取得市場平均報酬。

陷阱3、沒有規劃，隨市場起舞

「投資如同爬山，要有備而來。」周行一教戰，先做好理財規劃才能穩健安心賺，依據自己的年齡層，做不同的資產配置，也可估算出屬於自己的資產配置，並紀律執行，「每月撥出儲蓄或薪水固定比例投入市場，當市場下跌時，新投入的資金自然能買到便宜的單位，這是一種『被動的逢低買進』，而非主動的擇時加碼。」周行一說。

以理財規劃決定「目標報酬率」，再據以決定資產配置比例。他透露自己的配置只有指數型基金與定存，但年輕人則可盡情享受市場報酬率，隨年齡增長再酌減指數投資的比重。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/NLum36a6zNQ

