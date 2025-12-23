錢鏡你家／股災一來帳面縮水2成 她靠「3桶金」撐住一輩子安全感

投資達人嫺人退休8年，仍持續檢視資產配置，確保退休金能在股災中撐住。

「退休後最怕的不是沒賺錢，而是遇到股災時，才發現錢不夠用。」這句話道盡許多提早退休族的真實焦慮。投資達人嫺人49歲離開職場、今年退休滿8年，在一次又一次的股災中調整資產配置、站穩腳步。今年4月關稅議題引爆全球股災，讓她再次正視「退休金到底能撐多久」的核心問題，她重新將退休資產分成3桶金，兼顧現金流、穩定度與成長性，讓自己在市場動盪下，依然能安心花錢、資產不斷電。

「退休8年了，但我一直有股災恐懼症，總會擔心錢到底能撐多久。」投資達人嫺人坦言，今年4月關稅引發股市震盪，成為她重新調整退休資產配置的關鍵點，「我下定決心將退休金改成『3桶金』架構，希望即使市場劇烈波動，也能安然度過、一路用到老後。」

49歲那年，因職場發展不如預期，嫺人選擇離開，啟動人生下半場。今年是她退休第8年，從一開始在財務上跌跌撞撞、充滿不安，到如今能相對從容面對市場起伏，她形容這是一段不斷修正與學習的過程。

她回憶，2025年3月底才剛賣掉一檔金融股，轉進全球型ETF，沒想到4月股災一來，帳面資產瞬間回檔約2成，恐慌感隨之湧現。「我甚至會想，如果川普一直連任，市場不就長期動盪？那我的退休金怎麼辦？」這樣的念頭，促使她重新檢視整體配置。3桶金架構於是形成。

第1桶金是短期生活費，以現金與短天期債券為主。嫺人笑說，自己對股災特別敏感，因此準備了約5年的生活費，占總資產約2成；不過她也坦言，理論上其實準備1至2年就已足夠。

第2桶金則著重穩定性，占比約25%，以存續期不超過6至7年的中長期債券為主。她指出，2022年升息期間，長天期債券對利率變動極為敏感，利率上升1%，價格可能下跌2成，雖然有債息，但回補價差往往得花很長時間，對退休族來說並不划算，因此之後債券配置都鎖定存續期不超過6至7年的中長期債券。

第3桶金是成長引擎，占資產約55%，以市值型股票為主。嫺人認為，退休後若想維持財務安全感，資產仍需小幅成長，這只能靠股票做到，因此她以全球型ETF為核心，搭配台股市值型ETF與少量配息股，用來對抗通膨、讓資產持續長大。至於為何不重押科技型ETF？她直言，科技股過度集中在美股7巨頭，波動太大，不適合作為退休資產。

而她每年都會進行一次資產再平衡，讓股票與債券、現金部位維持約55%比45%。回顧剛退休時的投資歷程，她發現自己頻繁停損、停利，投資了數十檔基金，績效卻只略勝定存。於是她重新學習理財，大量閱讀書籍，簡化生活開支，並落實「退休金4%法則」，為自己築起一張更可靠、能陪伴一輩子的財務安全網。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/BMhCA3HwCrU

嫺人的3桶金架構

