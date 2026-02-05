錢鏡你家／錢味飄來才出手！他台達電抱到3倍 過年前這樣操作

直雲的抱股過年策略，會賣掉一半持股，保留現金彈性，年後靜待錢味飄來再出擊。

台股2026開年勢如破竹，指數連番攻頂，市場一片歡騰，投資人患上「恐高症」，擔心上車被甩轎，又焦慮如果不追，行情一路噴出，只能在場外乾瞪眼。面對高檔盤勢，投資達人直雲點出答案，台股錢味正濃，不必猜高低點，但因即將過年，他先賣掉一半持股，保留現金彈性，再搭配4大策略看懂多空訊號，靜待錢味飄來時再出擊，提高勝率。

「資金活水湧入投資市場，我會以做多為主，等利空訊號出現再來調整。」直雲說，台股錢味正濃，投資不必買最低，但要懂得看風向。他分享去年買進台達電的過程，「我是看到公司營收連續3個月正成長、投信連續買超2天後才出手，營收創高表示基本面強健，籌碼面也有投信研究團隊的加持，基本面和籌碼面的雙重點火，所以6月底股價約420元買進。」事實上，直雲抱緊台達電至今獲利約3倍。他強調，學會辨認趨勢，當錢味飄來就該勇敢咬住行情。

1、ISM製造業指數大跳升，經濟活絡

直雲分析，新公布的美國ISM製造業指數1月數據從47.9達到52.6「是一大跳升」。「ISM製造業指數有多重要？美國2024年7月時，ISM製造業指數由前期的48.5降至46.8，導致當時台積電跌停，就是因為大家憂心經濟衰退，台積電總裁魏哲家也曾經說過，台積電什麼都不怕，只怕經濟衰退。」

2、賣一半持股，保留現金過年

雖然經濟活絡，長期趨勢沒問題，但面對現階段大盤衝高，加上即將過年，究竟該如何操作？直雲建議保守因應，保留現金彈性，「剩下沒幾天就過年了，過年前的賣壓要小心，短線比較保守，我持股部位降至5成，目前就剩一半的南亞科、華邦電，場邊觀望一下。」

他也透露，會調節營收成長但毛利偏低的「老AI股」，例如緯創、廣達、鴻海等，不必抱著一定要跟市場拚了，「過年後再積極操作，可能會更讚喔！」

3、掌握外資動向，嗅趨勢

至於多空訊號，直雲教戰觀察外資動向，包括「外資空單」與「現貨買賣超」狀況做判斷，並提供簡單公式：

外資空單減＋現貨買超＝強力做多

外資空單加＋現貨買超＝避險做多

外資空單減＋現貨賣超＝偏空

外資空單加＋現貨賣超＝強力做空

直雲回憶，2025年4月清明節股災前夕，就是發現當時外資呈現「空單增加＋現貨賣超」的訊號，他嗅到錢味變淡、趨勢轉向，提早讓自己空手避險。

4、營收增加且投信買超，勇敢出手

「許多散戶蹲點等起漲，但我不吃魚頭，專攻魚身。」直雲投資採取「右側交易」戰術，自己不蹲低點，而是緊盯趨勢確立，咬住股價翻揚後的「魚身」段，他強調，第一波漲勢往往可能是假性復甦，若太早卡位，容易導致資金卡住、侵蝕時間價值；反之，右側交易雖然進場點較高，但因趨勢已形成，目標是抓取中間40％至50％的漲幅，勝率更高。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/WOq0ZFlvxGE

降息環境利於股市表現

資料來源：財經M平方、直雲的投資筆記

