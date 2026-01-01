錢鏡你家／高股息ETF要翻轉了？ 存股總編用1個字點出2026投資關鍵
過去一年，AI股獨領風騷，傳產價值股與高股息策略相形失色，特別是高股息ETF投資人面對績效落後情況，更是信心動搖。進入2026年，存股族春天是否到來？存股總編謝富旭在《錢鏡你家》節目中總結2025年投資心情，並提出2026布局關鍵字。
「說真的，2025年對價值型投資人來說，是相當難熬的一年；不但績效大幅落後大盤，個股更是慘遭AI大軍輾壓，心情相當鬱卒。但越是如此，越不該懷憂喪志，因為新的一年，有機會迎來價值股的春天。」每到歲末年終，謝富旭都會為新的一年找出投資關鍵字，作為未來布局的方向或自我提醒，迎接2026年，他選的關鍵字是「翻」。
謝富旭解釋，「翻」有3層意義。首先，好公司價值不會消失，2026有機會平反翻身。「價值型股票被低估，並非結構性問題，而是在AI浪潮下被主流資金忽略；股市會輪動，這是時間早晚問題，當市場共識過度一致時，反而要提高警覺，反向布局具長期投資潛力的價值股，可能是更安全的作法。」
「翻」的第2層意義，是對主流投資共識保持戒慎。「近期各大券商法人針對2026投資展望發表看法，台股指數多看到34000點到36000點，看好產業一面倒指向AI族群，集體共識如此高，令人頭皮發麻。」謝富旭說，此時就要提醒自己，切忌追高，並與市場保持距離，避免過度樂觀導致翻車的可能。
最後，是長期投資仍有翻轉機會，不要因一年績效落後而全盤否定。謝富旭表示，一般人多在30至40歲開始投資，有些人起步得早，20多歲就接觸股市，以目前平均壽命約80歲計算，人的投資生涯長達40至50年以上，「真正重要的是紀律與可持續性，而不是每一年都要跑贏市場。」
值得注意的是，2025年表現相對弱勢的高股息ETF、價值股，近期已出現反轉訊號。「從盤面來看，資金過度集中在AI成長型股的情況已開始鬆動。包括金融類股出現明顯反彈，櫃買指數也陸續脫離長期整理區間；這些現象皆顯示，價值型資產並未消失，只是在等待市場重新定價。」
甚至還有多檔原本被視為「弱勢代表」的高股息ETF，近期已重新站上年線，價格結構轉強。「儘管這不代表行情將立刻反轉，但至少顯示市場對高股息股的悲觀預期，可能已反映在價格中。」謝富旭強調，多數高股息ETF在「低買高賣」的節奏上，確實存在機制盲點，容易在公司獲利高峰時納入，在短期逆風時剔除。
但因這些ETF挑選的成分股，仍是「獲利能力佳、配息意願高」的企業。即使操作不完美，長期下來，仍有機會創造年化6%至8%的穩定報酬，而這正是許多退休族最需要的投資工具。至於2026年高股息ETF配置策略，謝富旭提出3個明確原則。
第一，配息率並非越高越好，高股息ETF合理年化配息區間落在5%至9%之間；第二，須檢視配息來源，是否有充足的資本平準金支撐，而非單靠短期股利硬撐；第三，高股息ETF適合成為「現金流核心」，而非用來追逐短期價差的工具。且隨著資產規模成長，投資人反而應接受「平庸但穩定」的報酬，以換取風險可控與現金流的確定性。想知道操作細節，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/wWpFXOXx7r0
