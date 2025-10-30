錢鏡你家／AI列車停不下來！陳威良：權值股必抱 2烏雲警訊出現再減碼

陳威良認為多頭市場就是順勢而為，但也要懂得正確解讀出場訊號，才能安全獲利。

台股持續發燒，大盤不斷創高，股民帳面賺錢笑呵呵，但也併發「FOMO」症狀（Fears of missing out錯失恐懼症），有人瘋狂上車怕買不到，有人憂心牛市觸頂；有人糾結會不會一賣就噴、一買就套？搶搭資金行情，投資不是靠運氣，而是靠訊號，《錢鏡你家》節目邀請「股市全威」陳威良，他說，多頭市場就是順勢而為，但也要懂得判斷支撐線及烏雲警訊，正確解讀出場訊號，有助安全獲利。

權值股是標配，台積電目標價估算。（資料來源：股市全威陳威良）

「擔心賣飛，不如留在場上，不必猜高點，拉回就找買點。」陳威良強調，多頭市場以順勢操作為主，而短中期的多空分水嶺以「月線」為參考標準，「只要大盤未跌破月線，行情仍屬多頭，列車持續前進，投資人仍可抱股參與。」他教戰3大策略評估續抱或下車。

1、AI列車停不下來，抱股前進

抱股前進也不能因此放任風險不管，陳威良比喻，大晴天卻憂心會變天而不敢出門，「不必擔心啊！變天一定會飄來烏雲，下雨再買把傘或趕回家即可，不必畫地自限。」他引用AI教父黃仁勳的話，「AI是一列停不下來的火車，不必猜終點在哪，而是趕快上車。」

有人焦慮AI泡沫化，陳威良不以為然，「不必在這時候拿著望遠鏡擔心未來，現在絕非AI反轉的時間點，因為台股多頭最大支撐就是AI。」他進一步解釋，2025年的AI股年增率上修至27％，明年從12％上修至20％，「AI股連續2年都繳出二位數的高成長，再看整體台股獲利展望，2026年展望從11％跳增至17％，明年比今年更好，股市自然有高點可期。」

而基本面決定股價高度，陳威良再以本益比評價推算，台股歷史本益比高峰為21倍，對應明年獲利，大盤目標點位可達31,947點，「大盤點位3萬2以下，不必想是否已經漲太多，重點是未來仍有空間。」他說。

2、權值股是標配

這波大盤行情這麼強，陳威良認為大多是權值股貢獻，「目前跌破年線的公司 超過7成以上，大盤創歷史新高，卻有7成公司走長空，不小心選錯股票，容易掉入陷阱，所以擁抱權值股，是現階段投資人的標準配備。」

陳威良點名護國神山台積電，「有閒錢不要囉嗦，就買台積電！」他分析，台積電10月法說讓市場驚豔，2027年EPS（每股純益）有望達96.62元，較預期提早一年接近3位數的獲利。

「本益比區間22.8至28倍，以成長區間上緣的本益比計算，明年此時台積電股價上看2,200元。以目前約1,500元的股價來看，怎麼會貴呢？而且再對應到2027年本益比、更僅15.5倍，對一家國際級企業來說，股價很便宜，先求有持股，不必計較買點。」他認為，多頭列車是高鐵而非區間車，最後贏家不是買在低點的人，而是手上部位大的人。

3、警訊出現，要賣！

關鍵就在於看到烏雲訊號要行動，「要賣！一定要賣！」陳威良提醒，市場警訊出現，不可置之不理，不一定要全部出清，但一定要回應這個市場，「不管手上部位盈虧，一定要做減碼。」他提出警訊指標。

A、天量長黑：單日8,000億成交額伴隨長黑K棒

「天價必定伴隨天量，這是歷史鐵律。」陳威良觀察，台股歷史最大量是2021年5月的7,800億元，當時指數不到1萬6。「現在已經2萬8，真正高點時的成交量，勢必超過這個數字。」他說，一旦出現單日8,000億元以上成交量，且當天收長黑K棒時，「看到這根石破天驚的長黑K棒，要賣！不管盈虧都要減碼。」

B、市場氛圍逆轉：跌停家數超過漲停家數

多頭市場本該漲停家數多於跌停家數，一旦反轉，「不僅跌停家數變多，而且超過漲停家數，代表市場氛圍轉向。」陳威良提醒，多頭行情一波攻到底，來得快，但反轉也會跌得凶。

