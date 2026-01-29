錢鏡你家／AI股漲到哪該賣？高股息ETF還要抱嗎？ 超馬芭樂一次講清楚

超馬芭樂王仲麟建議，想加快資產累積速度的小資族可留意主動式ETF。

台股站上32000點後，市場氣氛出現分歧；一邊是權值股、AI概念股屢創新高，另一邊投資人低頭看著手中高股息ETF，心裡納悶：「大盤創新高，為何我卻沒感覺？」其實從去（2025）年第4季開始，市場早已悄悄累積一股焦慮感，高檔震盪成為常態，會不會修正、該不該先跑一趟落袋為安，成了投資人集體需面對的課題。

不少投資人對「獲利了結」第一反應，就是手中部位「要不要全賣？」但在多頭格局下，真正重要的不是預測高點，而是建立一套可反覆使用的退場規則。投資達人超馬芭樂王仲麟在《錢鏡你家》節目中指出，實務操作上，市場常見的做法是搭配週KD指標作為高檔觀察工具，也就是若還原週KD未跌破「上週低點」，則可續抱不動；反之一旦跌破上週低點，就可先賣出。

他表示，這樣的好處，在出脫持股並非情緒性出場，而是讓市場機制自然透露股價趨勢是否改變。只要趨勢仍在，就不必急著下車；但當關鍵低點被跌破，代表短中期動能出現鬆動，這時候「先收一點」反而能避免整體部位承受過大壓力。「不論是漲多的台積電，或美股AI巨頭，都能利用這個方式簡單判斷，這樣就能在行情轉弱下，將獲利逐步落袋。」

另一個投資人關心的重點是，市值型ETF在AI浪潮帶動下股價飛漲，相較下，過去1年高股息ETF表現黯淡失色，2026年是否有機會迎來春天？超馬芭樂斬釘截鐵表示，今年會繼續平淡下去。

他以過去市場高度關注的航運股為例說明，為何高股息ETF將繼續平淡。「2024年長榮每股盈餘高達64元，撐起過去一段時間高股息ETF亮眼的配息水準；但2025年前3季，長榮累計EPS約27元，獲利動能明顯降溫。當成分股賺得沒那麼多，ETF自然也不可能硬配出高殖利率。」

超馬芭樂強調，高股息ETF投資人必須有一個現實體認，雙位數殖利率已非常態，過去是「衝收益」，未來目標將轉為「穩金流」。對於持有張數不多、又期待資產快速成長的小資族來說，是否繼續死抱，確實值得重新評估。

若投資人考慮換檔操作，主動式ETF更具優勢。超馬芭樂表示，主動式ETF最大優勢在「哪裡強，就往哪裡去」。經理人可依照產業趨勢與基本面變化，動態調整持股比重，而不是被動等待指數成分股調整。對於想加快資產累積速度的小資族來說，這類產品操作彈性確實更具吸引力。

但要注意主動式ETF挑選時仍有3重點，包括持股是否集中在主流產業（如AI、半導體）；持股調整頻率是否合理，而非過度交易；是否想要同時兼顧「高息與價差」，導致投資策略互相拉扯。超馬芭樂也進一步推薦個人看好的主動式ETF，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/AC0a-5uwqZw

