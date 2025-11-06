錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩

存股總編謝富旭認為，若想投資AI股，目前台積電、緯創股價不算貴仍可進場。

台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！

「台股已連續上漲3年了，就過去歷史經驗，接下來都會有一波明顯修正；不要以為現在AI趨勢很火熱，就對市場失去戒心，股市3萬點對很多持有傳產、金融股的人來說，沒有任何意義。此時再去追高、湊熱鬧更是萬萬不可！」謝富旭強調，眼前有2大情況，讓他戒慎恐懼。

廣告 廣告

第一，融資餘額持續攀升。「目前上市融資餘額超過3000億元，距離關稅股災前高3200億元只差一步之遙，還有上櫃融資餘額逾1000億元、加上券商不限用途借貸，全台股市場借貸投資金額可能超過5000億元！」謝富旭形容，這些資金對市場漲跌相當敏感，只要稍有風吹草動，就可能發生互相踩踏情況，台股結構也會變得較脆弱。

第二，AI相關個股本益比偏貴。「過去5年，台積電本益比中位數約在20.6倍，由於目前獲利持續成長，本益比有上調空間，我會再多給30%，即台積電的合理本益比會落在26.78倍，再以過去4季每股純益達61.2元來看，我心目中台積電的合理價就是1638元，所以如果要買AI股，現在台積電還可以進場，價格不算貴，但其他個股就要很小心了！」

謝富旭以同樣方式，計算目前當紅AI股。「包括台達電、川湖、勤誠、雙鴻、奇鋐，目前本益比都超過40倍，有些甚至60倍，都是非常不合理的貴。若真的想參與AI趨勢，台積電、廣達、緯創目前股價尚可接受，是可留意的選擇。」他強調，會讓投資人傾家蕩產的往往不是地雷股，而是買在超高本益比，當市場評價下調、殺估值時，股價就像自由落體，而暴跌後通常都要經過漫長時間等待，股價才能復原，有些甚至就回不來了。

至於重視股息收益的他，面對今年來高股息ETF績效跑輸市值型，他也提出一套「壓艙水」策略。「高股息ETF具有低波動、固定領息特性，在投資組合中扮演壓艙水角色，拉長線來看，仍是資產配置中的定心石。」

謝富旭解釋，壓艙水目的在適時將海水引進或引出艙間，以維持船體平衡。「像是大環境晴空萬里，投資組合想要衝刺報酬時，我就會減碼高股息ETF，讓船身更輕盈、開得更快；但若感受到景氣變化，市場波動加劇時，就要加碼高股息ETF、即引進海水概念，讓整體投資組合更穩健。」

他認為，高股息ETF投資人無須氣餒，展望2026年，市場波動只會更大、操作難度必定提升；至於如何進一步挑選、打造高股息ETF黃金組合，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/x9hMKum8Bmo

資料來源：謝富旭提供

訂閱《鏡發財》YT頻道，按讚＋分享，開啟小鈴鐺。

更多鏡週刊報導

錢鏡你家／AI列車停不下來！陳威良：權值股必抱 2烏雲警訊出現再減碼

錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法

錢鏡你家／台股狂飆不怕高！ 杜金龍曝年底3萬點目標與台積電加碼時機