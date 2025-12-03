錢麗喊給中共在台執政機會 劉世芳嗆爆了

▲內政部長劉世芳說，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 華碩員工、中配錢麗因經營臉書粉專宣揚武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，先後遭註銷台灣身分、戶籍，並廢止依親居留許可，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統，她昨更在臉書發文喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，內政部長劉世芳今（3）日表示，要尊重台灣的法治，「她回去中國就可以了，不用到台灣來」。

錢麗近日仍持續在社群發文，聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，甚至喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」，再度引發輿論譁然。她表示將在 30 天內提出行政訴願，訴求維護自身權益，並要求內政部與行政院進行賠償。

對此，劉世芳今天出席內政委員會時，接受媒體聯訪表示，對於中配在台灣合法居留問題，不針對個案做回應，不管她要提訴願還是行政訴訟都尊重。不過還是要強調，「先來後到」的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，且台灣是有自由法治跟民主的地方，不希望任何人用任何其他理由來踐踏台灣法律尊嚴。

談及錢麗喊「請給中國共產黨一個在台執政機會」，劉世芳直言，這是個政治問題，但也充滿矛盾。若用她這樣的想法，那她回去中國就可以了，不用到台灣來，還堅持用中華民國國民身分，這不是充滿矛盾嗎？

