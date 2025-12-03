錢麗喊給中共在台執政機會 劉世芳：那回中國就好了、不用到台灣來
記者盧素梅／台北報導
中國配偶錢麗因為宣揚武統遭到內政部等機關註銷她的台灣身分與戶籍，近日再度因為在依親居留期間之行為，有危害國家安全或社會安定之虞，而遭到廢除依親居留許可，錢麗在社群發文聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，甚至喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」，對此，內政部長劉世芳今（3）日表示，如果錢麗用這樣的想法，那她回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且很堅持要用中華民國國民的身分，這不是充滿了矛盾嗎？
任職於華碩工會的中配錢麗，先前遭踢爆經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，中國配偶錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關審議後，認定她的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍，並在跨部會審議後於 12 月 1 日被廢止依親居留許可，連同健保，工作一併取消，移民署日前送達通知書後正式生效。
不過，錢麗昨天在臉書發文，指控遭賴清德政府「政治迫害」，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」，她並且稱會提訴願。
對於錢麗指控遭到政治迫害，要提出訴願，劉世芳上午赴立法院內政委員會審議「詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案」案前受訪時表示，對於中配在台灣合法居留問題，她不會就個案回答，「我們會尊重，不管她要提訴願或行政訴訟，我要強調先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，而且台灣是個有自由法治跟民主的地方，我們也不希望任何人用任何其他理由踐踏台灣法律的尊嚴。」
媒體追問，錢麗喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」，劉世芳表示，這是個政治問題，但也充滿了矛盾，如果她用這樣的想法，那她回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且她很堅持要用中華民國國民的身分，這不是充滿了矛盾嗎？
