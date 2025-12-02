錢麗喊給共產黨在台執政機會！王定宇嗆「不知感恩白眼狼」：被驅逐剛好

記者詹宜庭／台北報導

中配錢麗因在臉書社團宣揚武統遭註銷台灣身分與戶籍，不料，錢麗今（2日）發文指出，自己的依親居留身份遭移民署、陸委會廢除，批評賴清德政府政治迫害，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨立委王定宇痛批，錢麗的言行讓人搖頭，她根本就是一個不知感恩、是非不分的白眼狼，這種人被驅逐剛剛好而已。

王定宇表示，錢麗不知悔改，鼓吹武統，政府依照相關法律，進一步取消其依親居留許可，要錢麗返中，但現在問題是，中國要不要讓她回去？若連中國都不收留的話，那豈不是非常荒謬的笑話？她口口聲聲要併吞要的國家正在收留她，她思思念念的中國卻不願意讓她回去，「我們就等著看笑話吧！」

王定宇說，台灣是很善良的國家，對於來自於世界各地的新移民都歡迎，給予應該有的幫助，並公平對待他們。但當新移民主張讓外國用武力來消滅國家，我國法律當然不容許這樣的行為，這不僅是保護國家尊嚴與安全，也是保護多數融入台灣的新住民。錢麗的言行讓人搖頭，她根本就是一個不知感恩、是非不分的白眼狼，這種人被驅逐剛剛好而已。

