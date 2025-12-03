錢麗喊話給共產黨在台執政機會 劉世芳：回中國即可

〔記者李文馨／台北報導〕華碩員工、中配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨再廢止其依親居留許可。錢麗表示，賴政府政治迫害，並希望大家給中共在台執政機會。對此，內政部長劉世芳表示，這充滿矛盾，若有此想法，回中國大陸就可以了，不必在台灣堅持使用中華民國身分。

錢麗透過聲明表示，台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工，她希望大家給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，並會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。

劉世芳表示，對於中配在台灣合法居留的問題，她不針對個案回應。不管她要提訴願或提行政訴訟，內政部都尊重；不過，她強調，先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，台灣是一個有自由法治跟民主的地方，政府不希望任何人，用任何其他的理由踐踏台灣法律的尊嚴。

對於錢麗稱「希望大家給中國共產黨一個在台執政機會」，劉世芳說，這是一個政治問題，也充滿矛盾，如果她有這樣的想法的話，回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且很堅持用中華民國的身分，這不是充滿矛盾嗎？

對於民進黨秘書長徐國勇轟國民黨拋棄自我防衛能力，「總不能上完廁所，才去買衛生紙」，劉世芳表示，「我不予回答。」

