錢麗喊「給中共執政機會」 綠委轟不知感恩

▲中配錢麗竟稱「請給中國共產黨在台執政機會」，王定宇砲轟不知感恩的白眼狼。（圖／翻攝自錢麗臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國配偶、華碩員工錢麗因宣揚武統遭台灣政府廢止依親居留，未料其今（2）日竟在社群平台疾呼「請給中國共產黨在台執政機會」，對此綠委王定宇表示，新移民來台卻不承認這個國家，甚至主張用武力來侵犯、消滅這國家，享受台灣民主自由卻要消滅它，我國法律當然不能容許這行為，驅逐這些少數老鼠屎，其實也是保護多數融入台灣的新住民，更砲轟其根本不知感恩、是非不分，台灣驅逐這種人剛好而已。

王定宇表示，中配錢麗之前在科技公司，竟然引用中華人民共和國的法律，來恐嚇同事與主管，更成立解放軍的網頁鼓吹武統，要讓解放軍武力侵略台灣。陸委會及相關單位，依照中華民國台灣的法律，註銷其護照與取消戶籍，讓她退回到居留的狀態。

王定宇說，未料錢麗仍不知悔改，甚至鼓吹武統，要讓中共解放軍用武力侵略台灣，殺害軍人、戕害台灣同胞。這樣的主張，政府依照相關法律，進一步取消她的居留資格，要遣返回中國。

王定宇說，現在問題是，這樣子的中配中國要不要讓她回去，如果連中國都不收留的話，那就是成了非常荒謬的笑話，她口口聲聲要併吞、消滅、不承認的國家台灣正在收留她；他思思念念的中國祖國，卻連讓她回去都不願意，就等著看中國這種笑話。

王定宇指出，台灣是一個非常善良的國度，對於來自於世界各地的新移民都竭誠歡迎，給予應該有的幫助，更應該要公平對待他們。甚至於當稅後剩餘、經濟紅利的時候，台灣人也不會吝嗇，不僅給國民每人普發萬元現金，對於依親居留的人照樣給一萬元。

王定宇說，但當新移民來到台灣不承認這國家，甚至於主張讓外國用武力來侵犯、消滅這國家，享受民主，卻想消滅台灣人的民主；享受自由，卻想要消滅台灣人的自由，那我國的法律當然不能容許這樣的行為。

王定宇表示，因此陸委會跟移民署根據相關的法律，從註銷中華民國護照、註銷戶籍，到註銷居留，現在要驅逐出境，都是根據我國法律，保護國家的尊嚴，也保護國家安全。至於註銷其居留之後，中國要不要收留她？到時候就等著看中國笑話，如果中國不讓她回去，台灣當然還是會有人道上的安排跟處理。

王定宇說指出，台灣對待新住民應該要公平，來自世界各國的新移民，都是台灣的一份子，應該善待並公平對待，但任何新移民，如果來到台灣不承認國家，還主張用武力侵略國家與家園等，該取消國籍就取消國籍，該註銷居留就註銷居留，該驅逐出境就驅逐出境，這不僅是保護國家尊嚴跟安全，更是保護來台的新移民，驅逐這些少數老鼠屎。

最後王定宇說，對於錢麗言行讓人搖頭，根本就是一個不知感恩、是非不分的人，按照中國話講法就是「白眼狼」，台灣驅逐這種人剛剛好而已，相信這種人到世界各地包括中國，可能都會被瞧不起。

