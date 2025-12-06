錢麗回中國了！喊武統被廢依親居留 翻牆發臉書嗆：待大家理性我再回台

記者陳思妤／台北報導

宣揚武統遭廢止依親居留許可，中配錢麗翻牆發臉書證實已經回到中國（圖／翻攝自錢麗臉書）

曾任職於華碩的中配錢麗在臉書粉專宣揚武統，遭註銷其台灣戶籍與身份、廢止居留許可，她在離境前還扯，「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」。她今（6）日又翻牆到臉書發文證實，3日已離開台灣回到中國，還稱經過體驗台當局九個月行政暴力，瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，「待大家能理性傾聽再回台」。

錢麗宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，遭到註銷其台灣戶籍與身份、遭廢止居留許可後，先前還發文稱賴清德政府政治迫害，甚至喊話，誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，「請給中國共產黨一個在台執政機會」，她聲稱，只有共產黨的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有共產黨才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境，也只有共產黨才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間。

錢麗甚至揚言，「針對12/1的暴政，我會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償」。

移民署證實錢麗已經搭機離台，而她今也在臉書發文表示自己已經回到中國。她稱，依台當局移民署廢止依親居留無工作權規定，已於12月2日晚間六點多依法從華碩辦理離職手續。她表示，移民署給予停留期限到2026年12月1日。許可證期限內可出境一次，若再入境台灣，需要移民署核准來台。

錢麗還稱，鑒於台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能。她說，經處理完各項生活事務，規劃好家人互相照顧，臨時改機票，原定春節回陸探親，已於12月3日晚間從松山機場離開台灣，「順利回到大陸，規劃先休息一段時間」。

錢麗又聲稱，「經過體驗台當局九個月行政暴力，與部分民眾網上交流，得出結論：瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。她說，相關案件將持續跟進，後續將不定時在臉書與社團，與網友們持續互動交流。

最後，錢麗最後竟還說，謝謝默默關心她的家人和朋友，請社會大眾給予台灣家人安心生活的空間，「這才是一個成熟文明社會該有的樣子」。

