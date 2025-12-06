錢麗回大陸首發聲！被廢依親居留開嗆民進黨行政暴力
曾任職華碩的大陸配偶錢麗，因長期在社群宣揚武統言論，被內政部認定有危害台灣安全與社會安定，已註銷其台灣身分與戶籍，並廢止她的依親居留。移民署證實，錢麗已在3日晚間搭機離境返回中國大陸，而她本人今（6）日也在臉書發聲了。
錢麗因屢次在臉書粉專「中國人民解放軍」發表武統台灣言論，還以中國大陸相關法律檢舉同事台獨，種種行為遭到內政部等機關審查，認為恐有危害台灣安全的疑慮。經過審議後，相關單位註銷錢麗在台的身分和戶籍，並正式廢止她的依親居留權，並規定5年內不得再申請，這也代表錢麗後續無法享有健保及工作權利。
如今傳出錢麗已搭機返回中國大陸，她今天在臉書發文回應社會各界，提到台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能。原本春節才要回陸探親，但臨時更改機票，已在12月3日晚間從松山機場離開台灣，順利回到大陸，規劃先休息一段時間。
錢麗表示，經過體驗台當局9個月行政暴力，與部分民眾網上交流，得出結論：「瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」，相關案件將持續跟進，後續她也會不定時在臉書和社團，與網友們互動交流。最後她感謝默默關心的家人和朋友，喊話社會大眾給予台灣家人安心生活的空間，「這才是一個成熟文明社會該有的樣子」。
