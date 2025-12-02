錢麗已辦理離職 華碩：將依規處理後續勞動關係

（中央社記者吳家豪、江明晏台北2日電）華碩員工、陸配錢麗因宣揚武統遭政府廢止依親居留；華碩回應指出，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。另外，據了解，錢麗已於今天傍晚辦理完成離職程序。

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。移民署今天表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

不料，錢麗今天又在社群媒體發文，請給中國共產黨在台執政機會，引發各界爭議。此外，她也透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求內政部及行政院賠償。

民進黨立院黨團今天下午表示，這真是史無前例，錢麗可以在台灣批評總統賴清德，有能力回中國批評中國領導人習近平嗎。

華碩官方今天回應指出，「將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。」另外，據悉錢麗已於傍晚辦理完成離職程序。（編輯：張良知）1141202