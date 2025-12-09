錢麗恐再也回不了台灣！官員曝關鍵1因素：可禁止入境

政治中心／綜合報導



中國配偶錢麗因經營解放軍粉專「宣揚武統」，遭相關機關註銷台灣身分與戶籍後，又被廢止「依親居留」，不僅不能工作，也無法用健保，她也在3日搭機離開台灣回到中國。不過，回到中國的她，又翻牆在臉書開嗆台灣政府「營造仇恨、抗中氛圍」。對此，有熟悉兩岸問題的官員表示，錢麗未來來台都要提出申請，如果主管機關認定她對台灣有害，可以「禁止她入境」。





錢麗已在3日返回中國重慶。（圖／翻攝錢麗臉書）

錢麗在回中國後，6日特別翻牆在臉書發文，批評台灣政府，「鑒於台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹」，更指出社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能，稱經過體驗台灣政府「九個月行政暴力，與部分民眾網上交流」之後，瞭解到台灣社會已處於「不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」，並表示會再持續跟進相關案件。

錢麗回到中國後，又翻牆在臉書開嗆台灣政府。（圖／翻攝錢麗臉書）





眼看錢麗回到中國後還持續放話，根據《自由時報》報導，有熟悉兩岸問題的官員表示，在錢麗的台灣身分證、居留證被取消後，台灣護照也會一併取消，等於退回去中國人的身分，但由於她入籍台灣時，已經放棄了中國戶籍，因為擔心中國政府不收她，總和考量下讓她「停留」6個月，以專案方式續留。

錢麗的台灣身分證、居留證被取消後，台灣護照也一併取消，現在等於退回去中國人的身分，之後來台都要提出申請。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）





談到錢麗返回中國重慶一事，該名官員指出，並不是台灣政府要求她離開，眼看中國願意讓她回去，也意味著她以後來台都要「提出申請」，但只要被認定對台灣有害、製造台灣對立、傷害台灣人民情感，主管機關一定會有意見，入境台灣會相當困難。

