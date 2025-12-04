錢麗打包離開華碩竟嗆：我會回來！許美華曝「叫她滾」時機

即時中心／劉朝陽報導

內政部認定中配錢麗長期在台灣宣揚「武統」言論，危及國家安全，因此依法註銷錢麗台灣的身分、戶籍；另移民署也廢止其依親居留權，如此一來，錢麗即刻喪失健保資格及工作權。而錢麗任職的華碩公司也解除與錢麗的勞動契約。對此，一向活躍於社群網路的數位創作者許美華則開心發文表示：「收到好幾位華碩粉絲回報，恭喜華碩的大家！」。

許美華發文寫道：「感謝大家的幫忙，那位錢姓中配（錢麗）已被公司正式解職，在人資監視下立即打包離開公司」，現在就等移民署遣返叫她滾！

許美華並大讚內政部「有做事」！她續指，之前在華碩鬧出各種統戰爭議的員工中配錢麗，在十月底已經被取消戶籍、國籍，回到「依親居留」。現在傳出進一步好消息，她被內政部取消健保、在台工作，狀態從「依親居留」再退回到「停留」的最低階狀態。



內政部跟陸委會相關機關，在十月底先認定錢麗的行為危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她的台灣身分和戶籍。按照規定，中國人在台灣停留，依法不得使用健保，也不能工作。移民署已派員送交書面資料給錢麗後，這個新的行政判定就正式生效了。



許美華說，錢麗在華碩內部一直非常囂張，除了在工會搞統戰，更曾經指控包括華碩CEO還有其他員工台獨，還搬出中國法條，說華碩觸犯中國的「分裂國家罪」；後來她還經營臉書粉絲頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，讓華碩公司內部相當頭痛。

許美華表示，據說錢麗在華碩還是很努力維持強硬態度，說她是跟公司協商一致後離職，還說她暫時不會離開台灣，等處理完訴訟跟財產相關事，她再回中國，然後，「還很囂張的說，她會贏訴訟，她會回來，實在有夠瘋」。

而錢麗的誇張言論還包括說出「請給中國共產黨一個在台執政的機會」，結果，遭內政部長劉世芳以一句「你回中國就好」，一劍封喉。

中配錢麗喊「給中共在台執政機會」， 劉世芳回嗆：她回中國就好。（圖／民視新聞）









