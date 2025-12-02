錢麗扯賴清德迫害還要共產黨在台執政 綠黨團嗆史無前例：敢罵習近平？

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會。（圖／記者詹宜庭攝影）

中配錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」宣揚武統，遭註銷台灣身分與戶籍，目前依親居留持續留在台灣。錢麗今（2日）在臉書發文表示，自己的依親居留身份遭移民署、陸委會廢除，批評賴清德政府政治迫害，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，錢麗說了這種史無前例的話，讓人很訝異，她可以在台灣批評總統賴清德，有能力在中國批評中國國家主席習近平嗎？

鍾佳濱表示，史無前例，這是從來沒發生過的，就像不久之前有人在前總統蔡英文臉書上說「老子今天翻過牆來告訴你，什麼叫做民主」，講得口氣很狂妄，他可以翻牆來台灣罵蔡英文，但他敢在中國對村長、長官說「老子要教訓」嗎？不要說當著習近平的面，當著村長的面前都不敢說「老子」了。從此可知，錢麗說了這種史無前例的話，讓人很訝異，她可以在台灣批評總統賴清德，有能力在中國批評習近平嗎？

綠委沈伯洋指出，消滅中華民國、消滅台灣，每個國民都知道是非法的行為，做非法的行為、有非法的主張根本都不應該進入到制度裡面，不能做非法的事情就說是司法迫害，這一年來已經太多了，貪污、偽造文書、詐欺都說是民進黨司法迫害，現在連消滅中華民國也說是司法迫害，這是不好的習慣，法治已經建立起來了，大家應該遵守遊戲規則。

綠委陳培瑜說，錢麗不如回去跟中國所有的高官說，全世界所有自由民主國家都非常樂意進入中國分享民主自由實踐的經驗，不如拜託中國共產黨與其支持者們給全世界民主自由國家一個機會，到中國境內實施民主自由，讓人民看看什麼叫真正的選舉。不只可以一邊投票一邊罵總統，還可以在立法院裡面亂修改法律，這才是真正民主自由體現，雖然有些混亂、有些沒效率，但多元樣態都希望每個人能持續發聲。

