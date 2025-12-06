錢麗瞎喊給共產黨在台執政機會！梁文傑：都是她未來申請來台判斷基準

記者陳思妤／台北報導

陸委會副主委梁文傑日前主持例行記者會。（圖／翻攝畫面）

曾任職於華碩的中配錢麗宣揚武統，遭註銷其台灣戶籍與身份、廢止居留許可，她又發文稱，賴清德政府政治迫害，還扯說「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」，搭機回到中國後，今（6）日又翻牆發文批評，民進黨營造的仇恨、對立、反中抗中。對此，陸委會副主委梁文傑提醒，她現在說的任何話 、發表的任何言論，都會成為未來想要再申請來台灣的判斷基準。

錢麗宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，遭到註銷其台灣戶籍與身份、遭廢止居留許可後，先前還發文稱賴清德政府政治迫害，甚至喊話，誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。

廣告 廣告

錢麗今天翻牆發文，證實自己在3日離開台灣、回到中國，還批評台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能。

錢麗稱，「經過體驗台當局九個月行政暴力，與部分民眾網上交流，得出結論：瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。她說，相關案件將持續跟進，後續將不定時在臉書與社團，與網友們持續互動交流。

對此，梁文傑今天出席活動受訪時回應，是按照兩岸條例作出相關處置，至於錢麗自己要怎麼說，「我們沒有什麼特別意見」。他也提醒，錢麗現在說的任何話 、發表的任何言論，都會成為未來想要再申請來台灣的判斷基準。

至於錢麗提前回到中國，梁文傑說，給她停留的機會，但她自己選擇先回去，未來會不會再申請回台，就看錢麗自己。

更多三立新聞網報導

錢麗回中國了！喊武統被廢依親居留 翻牆發臉書嗆：待大家理性我再回台

陸配錢麗宣揚武統台灣等言論 移民署：已自行出境

宣傳武統被廢止台灣身分！怒嗆「我會回來」中配錢麗證實已搭機離台

中配錢麗遭廢居留許可卻未驅逐出境？梁文傑：因為有公婆、子女要照顧

