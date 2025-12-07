錢麗返中仍發文痛批政府...梁文傑提醒「謹言慎行」：說的任何話將成未來再申請來台判斷基準

中配錢麗因經營「中國人民解放軍」臉書專頁宣揚武統，被內政部註銷台灣身分與戶籍，而再被廢止依親居留後，3日錢麗已自行搭機返中，但至今仍不斷在臉書對政府放話。對此，陸委會副主委梁文傑昨出席活動時回應，要提醒錢麗，其發表的任何言論，都將成為未來再申請來台時的判斷標準。

即便已經返回中國，錢麗依舊持續發文抨擊政府，昨日發文稱台灣社會被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能，因此她在處理完各項生活事務，臨時改機票於3日晚間搭機離開台灣，順利回到大陸，規劃先休息一段時間。

梁文傑昨出席永和地方刊物創刊發表會，於受訪時被問及錢麗近日言行，他指出，陸委會是按照兩岸條例做出相關處置，她要怎麼說，陸委會沒有什麼特別意見。



不過，梁文傑提醒，錢麗現在所說的任何話、所發表的任何言論，都會成其未來若想再申請來台的一個判斷基準。



梁文傑也說，政府有給錢麗停留的機會，但她選擇要先回去中國，未來是否會申請回台，則要看她自己的決定。

(圖片來源：三立新聞網、錢麗臉書)

