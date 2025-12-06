錢麗返中後嗆聲「台灣社會不健康」...周玉蔻酸「收容這種中配」給家庭、工作、身份「真的不健康」！直指：現在她「依法離境」台灣真健康！

中國籍配偶、前華碩員工錢麗因宣揚武統言論，遭內政部認定有危害台灣國安和社會安全的疑慮，撤銷其台灣身分與戶籍，並廢止其依親居留權。錢麗今（6日）於臉書發文證實已經返回中國，並嗆聲，在經歷9個月的「行政暴力」後，了解台灣已處於不健康的治理氛圍。對此，資深媒體人周玉蔻大酸，「收容了錢麗這種中配真的不健康！」

錢麗今日於臉書發文稱，「鑒於台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能」。她表示，已經處理完各項生活事務，並規劃好家人互相照顧，隨後臨時改機票，「已於12月3日晚間從松山機場離開台灣，返回中國」。錢麗更嗆聲，經過體驗台灣當局9個月的行政暴力得出結論，「瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍」。

對於錢麗的言論，資深媒體人周玉蔻指出，「台灣社會不健康？對！收容了錢麗這種中配真的不健康！」她表示，中配遭取消居留證、偷偷溜回中國四川後，「居然發文嗆『台灣社會不健康』！」

周玉蔻大酸，「對喔，台灣社會收容錢麗，給了錢麗家庭、工作、身分，竟然還被錢麗翻雲覆雨攪和、破壞內部和諧了那麼多年，真的實在很不健康！」她嘲諷，「錢麗依法離境了，台灣真是健康！」

（圖片來源：周玉蔻臉書、錢麗臉書）

