錢麗遭廢居留權轟「給共產黨執政機會」 綠黨團諷：講了句「史無前例」的話

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

華碩工會中配員工錢麗被揭露經營臉書粉專「中國人民解放軍」宣揚武統台灣，並在公司內以中國相關法律檢舉同事與主管，遭註銷台灣戶籍、廢止居留許可，她今（2）日不滿在臉書上控訴遭賴政府政治迫害，更稱希望大家能給中國共產黨在台執政機會。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直言，「史無前例的錢麗」講了史無前例的話，她能否在中國批評習近平，大家都非常清楚。

民進黨立院黨團書記者陳培瑜表示，錢麗不如回去告訴中國高官，民主自由國家都非常樂意到中國分享主自由實踐的經驗。（許詠晴攝）

民進黨立院黨團今日下午召開記者會。鍾佳濱聽完媒體提問後，直言「這個『史無前例』啊，我想這是從來沒有發生過的」，這個錢麗講了史無前例的話，讓大家覺得非常訝異，他可以在台灣批評賴清德總統，但可以在中國辱罵、批評習近平嗎？這一點國人都很清楚。

兼任副幹事長的立委沈伯洋說，錢麗說要消滅中華民國、消滅台灣，相信每位國民都知道這是非法行為，不能做非法的事情就說是司法迫害，這一年來已經太多了，包括貪污、偽造文書、詐欺都說是司法破壞，這是一個非常不好的習慣，法治已經建立起來，大家進入民主程序裡，應該遵守遊戲規則，而不是用非法的主張。

民進黨立院黨團書記者陳培瑜則表示，錢麗不如回去告訴中國高官，民主自由國家都非常樂意到中國分享主自由實踐的經驗，不如也拜託中國共產黨，給全世界民主自由國家一個機會，到中國境內實施民主自由，讓人民看看什麼叫真正的選舉，可以一邊投票、一邊罵總統，還可以在立法院裡亂修法律，這才是民主自由的真正體現，雖然有一些混亂、沒效率，但是多元樣態，希望讓每人能持續發聲。

