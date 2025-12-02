錢麗遭廢止依親居留已沒健保 移民署證實：危害國家安全與社會安定

內政部移民署外觀。取自移民署



曾遭媒體報導舉報同事台獨、臉書成立「中國人民解放軍」社團的中國籍配偶錢麗，今（12/2）日在臉書控訴，她已經遭撤銷依親居留許可，她的工作權、勞健保資格及其他生活權益皆受影響。 對此，移民署也證實，由於錢麗依親居留期間的行為，有危害國家安全或社會安定之虞，因此廢止依親居留許可。

錢麗於今（2025）年3月時被爆「舉報」執行長、同事、公司為台獨，又成立與中共解放軍相關的臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，散播武統言論，陸委會副主委沈有忠於10月在立法院備詢時證實，她已經在8月遭撤銷台灣身份證與戶籍。

錢麗今日於臉書社群喊冤，陸委會以其10月24日至10月31日期間在臉書的貼文內容，認定具有「危害國家安全與社會安定之虞」，作為廢止依親居留的理由，依親居留遭廢止後，她的工作權、勞健保資格及其他生活權益皆受影響。

陸委會副主曾解釋，錢麗遭檢舉的原因非常多，其中一項是在臉書成立以解放軍為題的社團，並發表武統、軍事威脅、解放消滅中華民國主權、支持中共政權統一台灣的言論；而她遭撤銷台灣身分證與戶籍後，由於在台灣的婚姻關係仍存續，所以仍能在台長期居留，工作與勞健保就不受影響。

對此，移民署也透過文字回應證實，錢麗於依親居留期間的行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，經會陸委會等相關機關後，廢止其依親居留許可。

該法規定，未經合法程序入境；有事實足認其係與臺灣地區人民通謀而為虛偽結婚、其婚姻無效或經撤銷；冒用身分或所提供之文書係偽造、變造、無效、經撤銷或申請原因自始不存在；有危害國家安全或社會安定之虞，可撤銷或廢止許可。

移民署也表示，錢麗在台停留期間，有關工作與健保事宜，由相關權責機關依規定辦理，若其後續在台另有違法情事，各該主管機關自當依法妥處；至於錢女得在台停留的期限，未來仍需視其個案狀況而定。

