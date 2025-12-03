錢麗遭除籍稱要提行政訴訟！陳培瑜酸：妳擁護的「這些」在中國都沒有

即時中心／温芸萱報導

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（3）日回應中配錢麗將提訴訟一事，錢麗因公然宣揚武統、吹捧中國解放軍被除籍並恢復居留身分。陳培瑜酸錢麗，發這麼多對台灣民主的熱愛，小心回中國遭清算，並指出錢麗擁護的台灣健保、言論自由，甚至市大罵總統、行政機關的權力，回到中國之後，這些一切都會消失。

陳培瑜今日接受媒體訪問時，就中國配偶錢麗表示要提起訴訟一事回應。錢麗日前因公然宣揚武統、吹捧中國解放軍，被政府裁定除籍，恢復居留身分，她隨後表示要提訴願或行政訴訟，認為台灣政府對她不公；但她昨日竟又在社群平台發文，「請給中國共產黨在台執政機會」。

中配錢麗。（圖／截自臉書直播）

對此，陳培瑜狠酸錢麗，要小心你發這麼多對於台灣民主的熱愛，不知道你回到中國之後會不會被清算？「因為你在擁護台灣的健保，你在擁護台灣的言論自由，甚至你在擁護在台灣可以大罵總統、大罵行政機關的權力，但我相信你回到中國之後，這些一切都會消失。」

陳培瑜表示，也許錢麗的權利，是在幫台灣對中國境內的人民行銷民主制度，「這非常可貴，你就說出真心話吧，我們台灣人民，只要你願意接受民主自由、放棄武統言論，全台灣人民都會張開雙手，歡迎你」。

對於錢麗在台灣發表支持共產黨統治的言論，陳培瑜指出，她在台灣享有言論自由，但「覺得共產黨也很好啊，可以給台灣一個選擇的權利，比如說選擇共產黨來統治台灣」，這種說法陳培瑜認為，應該由錢麗自己判斷。陳培瑜指出，共產黨到底好不好，錢麗自己心裡最清楚，因為錢麗是從小接受這種洗腦式的思維，所以共產黨的好、共產黨的不好，她身邊的親朋好友都非常清楚。

陳培瑜也提到最近香港宏福苑火災事件，並以此指出共產黨治理下的問題。她點出，有非常多香港朋友站出來表示其實火災發生之前，本來就有很多制度可以避免這種遺憾發生，若制度完善、監督落實，悲劇本可避免，但在「愛國者治港」下，許多應被揭露的真相並未曝光，顯示共產黨及其治理模式存在問題。她認為「共產黨到底好不好？愛國者治港到底好不好？大家應該都非常清楚」。

而針對錢麗感到委屈，認為台灣人對她有誤解，並說中國未鼓吹仇恨，陳培瑜痛批這是典型的「打人的喊救人」，屬中國式的話術。她反問，中國沒有鼓吹仇恨？可是中國每天都說要武統台灣；中國沒有鼓吹仇恨？可是中國每天共軍繞台；中國沒有鼓吹仇恨？可是中國還製造海纜斷線，這些難道不是一種鼓吹仇恨嗎？她強調，這些明眼人一看便知。

