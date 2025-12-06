錢麗離台嗆「製造反中氛圍」！梁文傑冷回

▲陸錢麗離台前嗆「民進黨製造反中氛圍」！梁文傑回酸這句。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 經營臉書粉絲專頁宣揚武統，遭註銷台灣身分及戶籍的中國配偶錢麗，近日持續透過社群媒體，對台灣政府發表爭議言論！對此，陸委會副主委梁文傑今（6）日受訪時提醒她，所有發言都將影響未來重返台灣的機會。

錢麗稍早發文表示「順利返回中國」，規劃先休息一段時間，她嗆聲，台灣社會已被民進黨的「台獨政權」營造成「仇恨、對立、反中抗中」的氛圍，大眾已無法冷靜理性溝通，因此決定暫時離台。錢麗在台任職於華碩公司，因在臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」上的激烈言論，遭主管機關依《兩岸人民關係條例》註銷身份。

錢麗不斷對台放話，陸委會副主委梁文傑出席活動時，被媒體問及此事則表示，政府是依法對錢麗做出相關處置，「那她自己要怎麼說，我們沒有什麼特別意見」。不過，梁文傑嚴肅提醒：「但是她現在所說的任何話、所發表的任何言論，都會成為她未來，如果想要再申請來台灣的一個判斷的基準。」

梁文也說明，政府原本有給予錢麗停留的機會，但她選擇先行返回中國，至於她未來是否會再申請回台，則完全取決於她自己的決定。有粉專轉貼受訪內容片段，民眾也留言狂讚「建議列為不受歡迎人士，永久拒絕入台」、「慢走不送，別想再來」、「好好留在中國 別來台吃我們的資源」。



