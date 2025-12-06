錢麗離台落狠話！宣揚武統遭廢止居留 梁文傑「提醒一事」

陸委會副主委兼發言人梁文傑談及錢麗一事，表示她的任何言論，都將成為未來再申請來台時的判斷標準。資料照，李佳穎攝



曾任職華碩、在臉書粉專多次公開宣揚「武統台灣」的中配錢麗，因涉以中國法律檢舉台灣同事、散布統戰言論，被內政部廢止居留許可並註銷台灣戶籍，對此她還是不斷透過臉書發文囂張喊話，要台灣人「給中國共產黨一次在台執政的機會」，對此陸委會副主委梁文傑針對錢麗被問到此事時，僅表示「她的言論都會是未來想申請來台的判斷基準。」

梁文傑今日出席永和地方刊物「迷宮永和」創刊發表會，被問及錢麗一事時，他表示他們是按照兩岸條例做出相關處置，「那她自己要怎麼說，我們沒有什麼特別意見」。不過梁文傑也提醒：「但是她現在所說的任何話、所發表的任何言論，都會成為她未來如果想要再申請來台灣的一個判斷的基準。」

梁文傑也提到，有給錢麗停留的機會，但她自己選擇要先回去，至於未來會不會申請回台，那是看她自己的決定。

錢麗今（6）日也發文表示自己已經順利返回中國，規劃先休息一段時間。她表示，瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台，甚至留下狠話稱「請給中共在台執政機會。」更認為自己目前遭到台灣當局迫害。

