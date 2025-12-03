錢麗離職爆遭「華碩1大咖監視」！囂張嗆：我還會回來

政治中心／周孟漢報導



中國配偶錢麗因經營解放軍粉專「宣揚武統」，遭認定危害台灣國家安全與社會安定之虞，繼日前被註銷台灣身分與戶籍後，又被相關機關決議廢止其「依親居留」，狀態退回至「停留」，不僅不能工作，也無法用健保，並在2日傍晚火速前去華碩辦理離職。對此，科技專家許美華就透露，華碩員工指出，錢麗在離職打包過程中，被「華碩這1大咖」全程監視，離開前還囂張嗆「我會打贏訴訟、我會回來！」。





中配錢麗離職打包遭「華碩1大咖」全程監視！離開前囂張回頭嗆：我還會回來

內政部決議廢止錢麗的「依親居留」，狀態退回至「停留」，無法工作也無法使用健保。（圖／翻攝錢麗臉書）

廣告 廣告





許美華3日透過臉書發文，透露收到好幾位在華碩任職的網友回報，稱「感謝大家的幫忙，那位錢姓中配（錢麗）已於昨晚被公司正式解職，在人資監視下立即打包離開公司」。許美華見狀也恭喜了在華碩的網友們，開嗆錢麗「現在就等移民署遣返叫她滾！」。

中配錢麗離職打包遭「華碩1大咖」全程監視！離開前囂張回頭嗆：我還會回來

許美華在2日傍晚火速前去華碩辦理離職。（圖／翻攝網路）





除此之外，許美華也在留言區進一步透露，「錢麗昨天（2日）在華碩還是很努力維持強硬態度，說她是跟公司協商一致後離職，還說她暫時不會離開台灣，等處理完訴訟跟財產相關事，她再回『大陸』」，讓許美華忍不住開酸「是要被遣返吧，講得好像自己要回去」，並透露錢麗在離開前還囂張放話稱「她會打贏訴訟、她會回來」。

中配錢麗離職打包遭「華碩1大咖」全程監視！離開前囂張回頭嗆：我還會回來

許美華透露錢麗離開前還囂張嗆「我會打贏訴訟、我會回來！」。（圖／翻攝許美華臉書）





文章曝光後，立刻吸引超過6000人朝聖，直喊「應該要直接送她去機場啦」、「哈！哈！歡迎回家，用滾的！」、「聽了真舒服」、「面對蠻橫的不速之客，一個個都重力巴回去」、「任務失敗回去不知會怎樣？列入國有器官庫嗎？」、「真希望看到直播她離開的畫面啊！」。

中配錢麗離職打包遭「華碩1大咖」全程監視！離開前囂張回頭嗆：我還會回來

文章曝光後，立刻吸引超過6000人朝聖。（圖／翻攝許美華臉書）





不過，也有網友質疑「華碩應該被認真檢討，為什麼縱容她放肆這麼久欸」許美華則回「我沒說華碩公司不應該檢討啊，就管理階層怕她鬧事不敢出手，這次應該也學到教訓了，我是恭喜華碩的員工們，他們很認真的接力對外檢舉這位中配，努力值得肯定啊」。

中配錢麗離職打包遭「華碩1大咖」全程監視！離開前囂張回頭嗆：我還會回來

許美華透露華碩記了錢麗多次警告，但就遲遲沒開除她。（圖／翻攝許美華臉書）





另外，也有人好奇「華碩高層之前怕她怎麼搞事所以不敢開除？」，許美華則表示「是滴，記了好幾次警告，就是不敢開除她，也是因為她之前是工會幹部，有更多工作上的法律保障」，並透露錢麗是工會幹部職務，是一直到幾個月前才被新選舉換掉。









原文出處：中配錢麗爆離職打包被「華碩1大咖」全程監視！轉頭囂張放話同事：我還會回來

更多民視新聞報導

中配錢麗無法工作！竟衝華碩「做這1事」公司回應了

中配錢麗遭廢止「依親居留」生效了！無法工作、用健保

中國不認《舊金山和約》？她提前幫「取12日諧音名」

