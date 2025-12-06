錢麗3日回中國仍翻牆發文嗆賴政府 梁文傑提醒：都是再申請來台的判斷基準

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

任職於華碩的中配員工錢麗，經營粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，更在公司內以中國法律檢舉同事，遭註銷台灣戶籍、廢止居留許可，已在3日晚間搭機返中。不過，她離台前曾透過臉書痛批賴政府，更嗆「給中華人民共和國一個執政機會」。對此，陸委會副主委梁文傑今（6）日表示，她所說的話都會成為未來想再申請來台灣的判斷基準。

他會前受訪表示，他們是按照《兩岸條例》做出相關處置，錢麗要怎麼說，陸委會沒有什麼特別意見。（資料照）

錢麗今早翻牆透過臉書證實，她已在3日晚間從松山機場離開台灣回中國，她指出，依台當局移民署廢止依親居留無工作權規定，她已於12月2日晚間六點多依法從華碩辦理離職手續。移民署給予停留期限到2026年12月1日。許可證期限內可出境一次，若再入境台灣，需要移民署核准來台。

錢麗也說，經過體驗台當局9個月行政暴力，與部分民眾網上交流，得出結論「瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台。」

梁文傑今早出席「迷宮永和」創刊發表會。他會前受訪表示，他們是按照《兩岸條例》做出相關處置，錢麗要怎麼說，陸委會沒有什麼特別意見，但她現在所說的任何話，所發表的任何言論，都會成為她未來想再申請來台灣的判斷基準。

至於錢麗已在3日晚間搭機返回中國，梁文傑說，他們有給錢麗停留的機會，但是她自己選擇先回去，至於未來會不會再申請回來，那是看錢麗她自己。

此外，國民黨擬修《國籍法》，讓中籍人士參政不用放棄中華民國以外的國籍，民眾黨立委劉書彬則提議，以「公開宣誓效忠中華民國」代替。梁文傑表示，宣示效忠的法律效果很不明確，如果民眾黨有這樣的構想，應該把它的法律效力明確界定出來，再來討論。

