錢龍籲上南崁建設輕軌 串聯機捷、桃園市中心
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者黃雅蘭
桃園市議會今(12)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員錢龍於質詢時呼籲市府將「上南崁生活圈輕軌路線」納入第二階段捷運路網規劃，並與機場捷運銜接，滿足上南崁及蘆竹地區居民的雙北通勤需求，形塑完整的「軌道生活圈」，讓蘆竹的發展不再成為軌道建設的空白帶。
錢龍指出，明(115)年即將通車的捷運綠線北段，主要路段位於中正北路，將帶動下南崁地區的交通發展；而行政院已核定的捷運青線，也將讓大竹生活圈受惠。然而，在上南崁地區，目前仍缺乏任何形式的捷運或輕軌服務，是蘆竹區的交通「黑洞」。
錢龍表示，「蘆竹的上南崁人口稠密，卻沒有捷運直達系統，居民若要通勤雙北，仍得仰賴汽機車或公車。這不僅造成交通壅塞，也違背低碳運輸的城市發展方向。」
錢龍提出具體建議，上南崁輕軌可北接機捷A10山鼻站，沿桃3線南山路銜接至台4線中正路，進一步延伸至桃園市中心的主要路網，與既有捷運系統形成環狀連結。
錢龍指出，南山路擁有20至25公尺寬的道路條件，且未來將設置國1甲桃3交流道，周邊更有桃林鐵路、營盤溪綠廊道與大坑溪景觀步道交會，具備完善的空間與交通條件，十分適合作為上南崁輕軌的主要走向。錢龍說，「若能讓輕軌串聯機捷、銜接市區，蘆竹將真正融入桃園的軌道生活圈，讓上南崁不再成為軌道孤島。」
對此，捷運工程局長劉慶豐回應，這項構想具前瞻性與可行性，將納入未來路網規劃研議，並安排實地勘查，作為下一階段評估的重要參考。
錢龍強調，捷運綠線北段七站預計明年通車，象徵蘆竹正式與桃園都會軌道網接軌，但「通車只是起點」。他要求市府務必在啟用前，確保各站周邊人行道、無障礙設施與轉乘系統同步完善，讓市民能「安全走路搭捷運、安心轉乘YouBike或公車」。
錢龍指出，目前綠線北段沿線的YouBike布點稀少，公車路線不足，無法形成完整的低碳轉乘網路。錢龍要求交通局儘速提出具體的YouBike布點計畫與公車接駁藍圖，同時整合南崁溪水岸與自行車道系統，打造真正的「人本交通環境」。
錢龍表示，若上南崁輕軌順利推進，未來將與綠線、青線及機捷形成完整的環狀軌道圈，帶動整個蘆竹區的整體發展，促進交通公平與城鄉平衡。
錢龍指出，他將持續監督並協助市府推動上南崁輕軌的可行性評估與地方協調，爭取納入中央捷運計畫核定，讓上南崁居民早日享有便捷、低碳又具未來性的軌道生活。
