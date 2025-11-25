"錢"景黯淡撙節度日 感恩節大餐縮水

感恩節將至(11/27)，美國卻有許多民眾因為不斷上漲的生活成本苦苦掙扎，數百萬人被迫撙節度日，有時甚至不得不向食物銀行尋求幫助。政府停擺讓援助計畫資金一度中斷，高關稅造成物價全面上漲，都讓飢餓危機惡化，第一次前往食物銀行求助的人數甚至增加了2成。

密西西比州這間教會，清晨就湧入大批志工，搬運物資 準備餐點。

牧師 伯德：「我們要為超過150個家庭提供食物，總共約600人，捐贈的對象大部分是年長者。」

受助民眾：「我要撫養孫子，所以需要任何能得到的幫助。」

對許多家庭而言，這份餐食是難得的喘息機會，志工們也不忘關懷受助者，帶領他們祈禱，給予物質之外的撫慰。而在芝加哥，物價飆升讓許多民眾捉襟見肘，甚至必須打工支應。

受助民眾：「光是買菜就很貴了，我一個老人還在送外賣，很多顧客都問我 你幹嘛出來工作，我辛苦工作一輩子 結果呢，難道是為了到現在還苦苦掙扎。」

食物銀行的壓力也同步升高。

教會慈善部門主管 約胡姆：「來食物銀行的人越來越多，更令人驚訝的是，首次來領取救濟品的人也更多了，首次來我們這裡領取救濟品的人數，目前已經增加了20%。」

食物銀行主任 歐康諾：「不能指望食物銀行能解決飢餓問題，原本就面臨飢餓危機，加上補充營養援助計畫(資金中斷)，政府停擺 關稅調整，物價全面上漲等原因 都讓危機升高。」

感恩節前夕，這些長長的隊伍，凸顯了美國日益擴大的飢餓現實。民眾只能努力撐過每一天，期待政府有所作為，讓物價回穩，也讓餐桌上重新擁有溫飽與希望。

