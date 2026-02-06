錦州街公寓外牆崩塌 警封鎖通路段報建管處

台北市中山區錦州街上一處公寓外牆崩塌。（圖／東森新聞）





台北市中山區錦州街上一處公寓外牆崩塌，一整塊大石塊從天而降，嚇壞路過民眾。

路上拉起長長封鎖線，還有一個又一個交通錐，因為樓上住宅牆面少了一大塊，掉下來的磚塊直接掉落，重砸停放路邊的機車。附近住戶：「我的機車被樓上的牆壁，牆磚掉下來給砸到了，應該是半夜的事情吧。」

聽到機車被波及，民眾趕緊來看愛車狀況。案發在北市中山區錦州街上一處住宅，5日凌晨時間，牆面疑似因為年久失修，導致磚塊突然剝落。怕不知情民眾又誤入，警方只能先將現場圍起，並通報建管處。附近住戶vs.記者：「主要是那招牌，（滿大一片掉下來），對啊，整片掉下來啊，之前有跟管理員他們商量要修理。」

早就建議要修繕，卻因為沒人管，不斷拖延施工計畫，這回真的發生意外，雖然沒砸到人，也沒有釀成傷亡，但還是讓附近住戶飽受驚嚇。

