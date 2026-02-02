錦明四軸無人機交付國軍 自殺無人機接力登場

錦明實業董事長蔡翔峰說，錦明順利以系統整合的角度切入無人機與EPC等新興應用領域，聚焦於軍用商規無人機平台與關鍵模組的整合與交付能力。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕錦明實業(3230)董事長蔡翔峰今天表示，公司近年成功開發無人機技術、擴大拓展相關業務，透過自主研發與技術整合，推出多款先進機型與系統解決方案，逐步升級為具備「AI驅動、模組化整合」能力的戰術級無人機系統供應商，目前四軸無人機已實際交付予台灣國內國軍單位，自殺無人機也以每台7萬美元(約新台幣220萬元)進軍海內外市場。

蔡翔峰說，面對現代應用場域快速變化與高度不確定的環境，公司以「為任務而生，隨需求整合」為核心理念，釋出旗下「VIPER」與「SABER」兩大旗艦無人機平台，同時積極投入資源，構建未來的ISR(情報、監視、偵察)生態系。目前的核心重點為打造「AI智慧載具大腦」系統架構，可模組化部署於VIPER與SABER平台。

按照蔡翔峰規劃，錦明初期研發目標以「單機AI輔助」與「任務決策能力」為主，逐步整合感測、影像與任務邏輯，並向多機協同與進階ISR應用延伸。VIPER與SABER將作為該AI大腦與ISR架構的主要部署平台，其中VIPER聚焦近距高機動戰術任務，SABER則規劃支援高速長程偵監任務。隨著研發階段逐步推進，公司預期可形成涵蓋多場景、多任務的ISR能力。

蔡翔峰深入講解，錦明旗下VIPER採用模組化設計與先進複合材料打造，兼具輕量化、耐用性與高精準度，可搭載精密導航與目標鎖定系統，具備長航程飛行能力與高速突防性能，能有效應對多種複雜環境下的任務需求，特別適用於都市環境、受限空間與近距偵監任務。此外，提供可靠的精準打擊效能。

蔡翔峰強調，錦明順利以系統整合的角度切入無人機與EPC等新興應用領域，聚焦於軍用商規無人機平台與關鍵模組的整合與交付能力。未來將持續深化AI、自主化與多機協同等關鍵技術，積極參與國軍相關標案，並與TEDIBOA產業聯盟合作，聚焦具產業互補性、技術協同效益及長期市場拓展潛力之合作對象，以全球化視野拓展國內外國防與高端應用市場。

私募失敗不影響營運

針對近期去年私募普通股案未能於截止日完成繳款一事，蔡翔峰提到，這項私募案是錦明與應募人對於未來中長期雙方於海外馬來西亞市場業務合作所規劃的選項之一，並非公司營運所必須的資金來源。因此，即便未能完成，雙方仍持續保持良好關係，並持續討論未來在海外市場布局的規劃。

蔡翔峰坦言，公司目前營運一切正常，現有營運資源足以支應各項業務發展，對錦明整體財務結構與營運狀況並無實質影響，各項業務仍依既定計畫穩定推進，在維持既有精密製造業務與主要客戶基礎穩定的前提下，逐步推動整體營運結構的系統性調整，無人機相關布局是公司因應產業升級與長期轉型所積極投入的關鍵發展方向之一。

