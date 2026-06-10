錦明展示戰術固定翼無人機 打造非紅供應鏈
財經中心/綜合報導
錦明實業昨（9）日受邀參與由「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」舉辦的「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動，並於現場重點展示旗下固定翼無人機平台及關鍵技術成果。此次活動匯聚國內無人機相關業者、供應鏈夥伴及產官學研代表共同參與，被視為台灣無人機產業凝聚本土關鍵能量、共築國際戰略版圖的指標性產業盛會。
此次大會現場，總統及政府高層親臨視察，並就錦明自主研發的戰術固定翼無人機系統、關鍵數位圖傳模組及抗干擾技術成果進行重點了解。以精密製造為根基、跨足高階軍工系統整合（SI）的轉型實績，獲得政府高層與產官學研代表的高度肯定。
錦明實業自1987年深耕精密製造，累積近四十年製造實力，近年成功轉型跨足高階軍工系統整合（SI）領域，持續投入飛控系統、通訊整合及AI視覺辨識等關鍵技術，旗下VIPER多旋翼與SABER載具已實際進入交付階段。目前全球無人機零組件供應鏈仍面臨高度集中與外國晶片潛在後門的資安疑慮，使得美、日、歐盟等國防與安全採購市場對「硬體來源透明可追溯、通訊鏈路可信」的非紅供應鏈需求快速增長。台灣政府已設定明確產業目標，規劃透過法規鬆綁與資源挹注，推動台灣無人機產值於2030年達新台幣400億元。在此政策背景下，具備自主研發能力與非紅供應鏈優勢的本土整合商，將在國內外採購市場中取得關鍵地位。
透過此次大會的深度交流，錦明與國內產官學研代表及聯盟會員企業共同探討台灣無人機產業下一階段發展方向。未來將結合聯盟夥伴資源，共同拓展美國、日本、歐洲及東南亞等重點市場，強化台灣無人機產業於全球非紅供應鏈中的競爭優勢。
其他人也在看
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」
過年拒吃的長年菜，它竟是感冒救星？還要加上一種尋常食物一起吃，就變成治感冒神物，你相信嗎？吃感冒藥已經吃到很煩的上班族，或許也可嘗試看看，有機會讓辦公室少一點咳嗽聲。本文請中醫師解密，把這個市井「神話
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
基隆「4.5星秘境旅宿」7月熄燈 大票人錯愕：唯一的新飯店倒了
海洋科技博物館（海科館）車站旁的「HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅」為基隆特色旅宿之一，它緊鄰山區又靠海，並將基隆在地生態、文化結合，在Google上有4.5顆星好評。如今業者官方臉書公告，飯店將在2026年7月15日結束營運，讓不少住過的人感嘆「上週才剛入住，沒想到就要歇業了」、「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
為錢撕舊情／獨家！小S班底翻臉前未婚夫 張琳被控欠200萬不還
從女團「Sun Lady」出身的藝人張琳，近年以創業家的身分登上《小姐不熙娣》，成為固定班底，人氣逐漸攀升，但卻遇到感情上的大麻煩，她遭前未婚夫在社群上點名欠債兩百萬元未還，質疑她過著奢侈生活卻封鎖債主，雙方各執一詞，徹底翻臉。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。