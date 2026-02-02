錦明私募案破局不影響營運 聚焦無人機佈局

錦明持續穩健推進無人機產業布局，打造 AI 驅動戰術級 ISR 生態系，成為關鍵科技夥伴。圖中為董事長蔡翔峰。

錦明實業(3230) 針對近期114年度私募普通股案未能於截止日完成繳款一事，特此澄清說明，原規劃之私募案係公司與應募人對於未來中長期雙方於海外馬來西亞市場之業務合作所規劃的選項之一，並非公司營運所必須之資金來源。因此，即便此次私募未能於期限內完成，雙方仍持續保持良好的關係，持續討論未來在海外市場布局的規劃，公司目前營運也一切正常，現有營運資源足以支應各項業務發展，對錦明整體財務結構、營運狀況並無實質影響，各項業務仍依既定計畫穩定推進。

錦明表示，公司近年來在維持既有精密製造業務與主要客戶基礎穩定的前提下，逐步推動整體營運結構的系統性調整。此一調整並非單一產品線的轉換，而是從營業項目定位、營收組成到內部資源配置，逐步由傳統製造角色，升級為具備系統整合能力的解決方案提供者。在此轉型過程中，錦明以系統整合的角度切入無人機與 EPC 等新興應用領域，聚焦於軍用商規無人機平台與關鍵模組的整合與交付能力。目前相關無人機產品已實際交付予台灣國內國軍單位，展現公司在製造品質、系統整合與專案執行上的實際交付能力。錦明強調，傳統製造業務仍將持續作為公司營運的重要基礎，而無人機相關布局則是公司因應產業升級與長期轉型所積極投入的關鍵發展方向之一。

錦明目前在無人機技術開發與業務拓展方面，已透過自主研發及技術整合，推出多款先進機型與系統解決方案，並逐步升級為具備「AI 驅動、模組化整合」能力的戰術級無人機系統供應商，成為台灣推動國防自主與無人載具產業發展的重要推手。面對現代應用場域快速變化與高不確定性環境，錦明以「為任務而生，隨需求整合」為核心理念，不僅推出旗下兩大旗艦無人機平台，VIPER 與 SABER，同時亦正積極投入資源構建未來的 ISR（情報、監視、偵察）生態系。

在研發面上，公司目前的核心重點是打造「AI 智慧載具大腦」，這是一套可模組化部署於 VIPER 與 SABER 平台的 AI 系統架構。初期研發以單機 AI 輔助與任務決策能力為主，逐步整合感測、影像與任務邏輯，並向多機協同與進階 ISR 應用延伸。VIPER 與 SABER 將作為該 AI 大腦與 ISR 架構的主要部署平台，其中 VIPER 聚焦近距高機動戰術任務，SABER 則規劃支援高速長程偵監任務。隨著研發階段逐步推進，公司預期能形成涵蓋多場景、多任務的 ISR 能力，而這一完整生態系將在未來逐步實現。

錦明進一步表示，其中，自主研發的高性能商用軍規無人機載具「VIPER」，採用模組化設計與先進複合材料打造，兼具輕量化、耐用與高精準度的特性。「VIPER」可搭載精密導航與目標鎖定系統，具備長航程飛行能力與高速突防性能，能有效應對多種複雜環境下的任務需求，特別適用於都市環境、受限空間與近距偵監任務。此外，透過自主研發的動力與控制系統，VIPER 可實現高度靈活的任務部署與快速反應，在確保操作安全性的同時，提供可靠的精準打擊效能。憑藉這些技術優勢，VIPER 不僅提升了錦明在無人機市場的核心競爭力，也彰顯公司在尖端防務與高科技系統整合上的研發實力。

錦明強調，公司在無人機與國防相關產品的發展上，始終秉持「合規優先、風險可控、長期發展」原則，從製造、供應鏈到技術整合，皆符合國防等級與國際出口規範，同時也審慎評估各項資本合作與策略夥伴機會，確保營運穩定性與合作可信度。展望未來，錦明將持續深化 AI、自主化與多機協同等關鍵技術，並積極參與國軍相關標案以及TEDIBOA產業聯盟合作，也聚焦於具產業互補性、技術協同效益及長期市場拓展潛力之合作對象，積極以全球化視野，拓展國內外國防與高端應用市場，致力成為台灣無人機產業中，最值得信賴的戰術級系統整合夥伴，為股東、客戶與產業鏈創造長期且可持續的成長價值。