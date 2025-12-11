錦榮腿長「多15公分」海放全場！超車李玖哲「1舉動」挑釁感爆棚

李玖哲被長腿的錦榮（如圖）海放超越。好看娛樂提供

節目《最強的身體》本週日將播出全新第18集，包括李玖哲、王少偉、錦榮、惟毅以及羅平都來參賽，其中被視為奪冠大熱門的李玖哲，在賽前就獲得場邊一致看好。然而最後李玖哲卻被長腿的錦榮海放超越，李玖哲賽後表示：「當時不知道是嚇我還是給我鼓勵。」直呼名次被奪、面子也被奪，笑翻全場。

《最強的身體》開播以來話題不斷、收視持續攀升。好看娛樂提供

錦榮腿長多15公分海放全場 竟當場挑釁李玖哲

然而賽事競爭激烈，在啞鈴與跑步項目中，錦榮多次展現身高與步幅優勢，他先是在場邊笑稱：「我知道他（李玖哲）很快，但他從這邊到那邊距離比較短。」比賽中又被主播徐展元點出「腿長至少多15公分」，果然錦榮在跑步時海放對手，超越瞬間，他還輕拍李玖哲肩膀，形成十足「挑釁感」的畫面。

王少偉已經年逾半百 身材依舊保持很好

49歲王少偉則是40+組最年長選手，他笑說：「等播出時我已經是50+了，早知道就報50歲以上組比較有勝算。」雖然年紀最長，但他身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。令人驚喜的是，昔日「5566」隊友彭小刀也到場為王少偉加油，兩人久違同台，一搭一唱的默契卻不曾減少，「56不能亡」的兄弟情再度上演。

彭小刀與潘君侖搭檔挑戰男雙。好看娛樂提供

彭小刀挑戰比賽「56差點亡」 打破大會紀錄

彭小刀此次也與潘君侖搭檔挑戰男雙，他坦言原本想借重潘君侖的超強體能，沒想到第一次訓練就被逼到喊吃不消，甚至笑說若製作單位不降重量，「56就會亡」。雖然嘴上抱怨，但兩人最終靠著高頻率訓練，在比賽當天展現超水準演出，還打破一項大會紀錄，讓主播驚呼連連。

《原子少年》偶像登場 2百女粉絲現場應援

同樣參加男雙組合的還有來自《原子少年》的「ATLANTIX」呂植宇與「F.F.O.」加藤琉士，兩位高人氣偶像吸引約200名女粉絲在高雄酷熱天氣中到場應援，場面相當熱鬧。此外，「瘋神無雙」的香蕉與逸祥也驚喜組隊參戰，兩人誓言打破諧星與偶像的界線，逸祥更豪語：「等等這邊的粉絲都會變成我的粉絲！」兩人的搞笑互動，也讓緊張刺激的賽場增添不少歡樂氣氛。



