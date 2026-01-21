錦興國小萌娃闖關蘆竹分局 互動宣導扎根安全意識

警用裝備初體驗，學童變身波麗士。





為了增進學童對警察工作的認識，並建立正確的安全防護觀念，桃園市錦興國小於20日，由老師帶領國小二年級學生，造訪桃園市蘆竹警分局，校方與警方攜手合作，透過別出心裁的參訪活動，讓孩子們在歡笑聲中化身「小小警察」，帶回滿滿的收穫。

為了迎接這群活潑的參訪賓客，蘆竹警分局特別設計了「寓教於樂」的多元課程，活動亮點之一是開放警用汽機車供學生參觀，孩童們紛紛興奮地與帥氣的警車合影，除了硬體設備，警方更安排了深入淺出的解說，現場展示警用防彈衣、臂盾、反光背心等勤務裝備，並讓學童親自體驗穿戴，活動以小朋友的觀點出發，宣導「犯罪預防」、「交通安全」、「婦幼家暴防制」及「政風反貪」等主題，將枯燥的法律常識轉化為生活守則。

安全意識向下扎根，守護幼苗成長。

為了提高學習興致，蘆竹警分局特別穿插「有獎徵答」環節，面對警察叔叔、阿姨們的提問，同學們展現高度熱情，紛紛舉手搶答，透過互動，不僅加深了學童對宣導內容的印象，也縮短了警民之間的距離。

分局長楊贊鈞表示，精心準備的一系列課程，初衷是希望讓小學生更深刻了解警察日常勤務，感受到警察守護社會的辛勞，並讓孩子們從小熟悉各種生活情境，學會第一時間察覺危險並保護自己，讓安全意識真正落實於生活中。

有獎徵答互動熱，現場氣氛High翻天。

